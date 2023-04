Total Eclipse of the Heart – Bonnie Tyler: Χαμός για το playback, ζήτησε συγγνώμη

Η Mπόνι Τάιλερ ζήτησε συγγνώμη επειδή τραγούδησε playback το εμβληματικό κομμάτι της «Total Eclipse of the Heart»…απογοητεύοντας τους θαυμαστές της με την ερμηνεία της στην εκπομπή This Morning. Την Τετάρτη (12/4), η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο talk show του ITV για να συζητήσει για τα νέα της απομνημονεύματα, καθώς και την 40η επέτειο του τεράστιου «χιτ» της που τραγουδιέται ακόμη. Συζητώντας για το τραγούδι, η 71χρονη Μπόνι Τάιλερ είπε ότι «ποτέ δεν βαριέται» να το ερμηνεύει και επέλεξε να πει για τους οικοδεσπότες Craig Doyle και Josie Gibson μια διασκευή. Ωστόσο, οι θεατές στο σπίτι δεν πείστηκαν από την ερμηνεία της, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλά playback.

Oh dear! Bonnie Tyler forgets her words whilst miming on #thismorning #bonnietyler pic.twitter.com/Xynog5vphD — Sharon Forbes (@BlondeMzungu) April 12, 2023

https://twitter.com/maryandedbee/status/1646112414763556864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1646112414763556864%7Ctwgr%5E6ab8b9d43277e87cf7157a15009a8f660c096d72%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Flife-style%2Farticle%2F1360578%2Fboni-tailer-apogoiteuei-me-lip-sync-se-ekpobi-stin-tileorasi%2F

«Και εδώ η Mπόνι Τάιλερ τραγουδάει ζωντανά!! Ε, όχι, λάθος!» έγραψε στο Twitter ένας θεατής. Μιλώντας στην εφημερίδα Ιndependent, οι εκπρόσωποι της επιβεβαίωσαν ότι δεν μπόρεσε να πει το τραγούδι ζωντανά στο σόου της Τετάρτης λόγω πονόλαιμου. «Η Μπόνι είναι απίστευτα απογοητευμένη που έπρεπε να συγχρονίσει τα χείλη στο This Morning του ITV σήμερα», είπαν, προσθέτοντας ότι η φωνή της από τότε χειροτέρεψε και τώρα «δεν μιλάει σχεδόν καθόλου». «Όλοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι η φωνή της Μπόνι είναι ακόμα πολύ δυνατή όταν δεν είναι κρυωμένη, και όποιος έρθει σε οποιοδήποτε από τα live της φέτος θα μπορεί να ακούσει μόνος του.

«Λυπάται πολύ αν κάποιος αισθάνθηκε απογοητευμένος που έπρεπε να μιμηθεί, μισεί τη μίμηση και δεν το κάνει ποτέ συνήθως και ανυπομονεί να επιστρέψει η φωνή της στην κανονική της δύναμη πολύ σύντομα». Το “Total Eclipse of the Heart” κυκλοφόρησε το 1983, συμπεριλήφθηκε στο πέμπτο άλμπουμ της Ουαλής τραγουδίστριας Tyler Faster Than the Speed ​​of Night. Ανέβηκε στην κορυφή των βρετανικών charts, χάρισε στην Τάιλερ μια υποψηφιότητα για Grammy, και σήμερα συχνά τοποθετείται ψηλά στις λίστες με τα καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του ’80.