Τελ Αβίβ επίθεση: Ο Νετανιάχου κινητοποιεί τον στρατό

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισαν οι αρχές του Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Θύμα είναι ένας άνδρας περίπου 30 ετών που ήταν τουρίστας από την Ιταλία. Ο δράστης σκοτώθηκε από τα πυρά αστυνομικών, αλλά και πολιτών, σύμφωνα με τη Haaretz.

Ο τρομοκράτης, αναφέρει η Jerusalem Post, οδηγούσε στον πολυσύχναστο παραλιακό δρόμο όταν έπεσε πάνω στους περαστικούς σκοτώνοντας τον άνδρα. Τραυματίστηκαν άλλοι πέντε περαστικοί, ένας άνδρας 74 ετών, ένας 39 ετών και μια κοπέλα 17 ετών πιο σοβαρά ενώ ένας άνδρας 50 ετών και μια γυναίκα 70 ετών έχουν ελαφριά τραύματα.

Το αυτοκίνητο του δράστη ανατράπηκε την ώρα που προσπαθούσαν να τον εξουδετερώσουν. Ο οδηγός του αυτοκινήτου «εξουδετερώθηκε» από αστυνομικούς, όταν προσπάθησε να τραβήξει όπλο, ανέφερε εκπρόσωπος των δυνάμεων ασφαλείας. Πρόκειται για Ισραηλινό Άραβα από την πόλη Καφρ Κασέμ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ότι το θύμα είναι Ιταλός, όπως πιθανότατα και οι τραυματίες σε αυτήν την «θρασύδειλη επίθεση».

Σε ανακοινωθέν που εξέδωσε λίγη ώρα αργότερα η ιταλική κυβέρνηση τονίζεται ότι η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Ιταλού Αλεσάντρο Παρίνι στην τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός – όπως τονίζεται στο ανακοινωθέν – βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας του εκλιπόντος και των τραυματιών, ενώ εκφράζει την αλληλεγγύη της προς το κράτος του Ισραήλ.

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κινητοποιήσει έφεδρους συνοριοφύλακες και θα δώσει εντολή στον στρατό να κινητοποιήσει περισσότερες δυνάμεις, ώστε να αντιμετωπιστούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Νωρίτερα, την Παρασκευή δύο Ισραηλινές σκοτώθηκαν και μία τραυματίστηκε βαρύτατα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όταν το αυτοκίνητό τους έγινε στόχος πυροβολισμών, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, Magen David Adom, χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες. Οι γυναίκες που σκοτώθηκαν ήταν αδελφές, ενώ η τραυματίας ήταν η μητέρα τους.

Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto in serata a Tel Aviv. Vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito.

