Σεξουαλική κακοποίηση σκύλου: Φρίκη στο Μισισίπι

Αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης 10 ετών είναι μια νεαρή γυναίκα στο Μισισίπι, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία για βίντεο που την έδειχνε «να πραγματοποιεί σεξουαλικές πράξεις με αρσενικό σκύλο». Σύμφωνα με την Daily Mail, που δημοσιεύει βίντεο από τη σύλληψη της 19χρονη Ντενίζ Φρέιζερ, η έρευνα για τις δραστηριότητες της νεαρής ξεκίνησαν από μία καταγγελία που έγινε τον Φεβρουάριο για το εν λόγω βίντεο. Η Αμερικανίδα, που κατηγορείται για κακοποίηση ζώου και κτηνοβασία, φέρεται να παραδέχτηκε ότι είναι όντως το πρόσωπο που εμφανίζεται στο κλιπ, ωστόσο ισχυρίζεται ότι εξαναγκάστηκε να προβεί στις αποτρόπαιες πράξεις, ενώ μίλησε και για ανθρώπους που πληρώνουν για υλικό αυτού του είδους.

«Είμαι 17 χρόνια στον κλάδο επιβολής του νόμου και αυτή η υπόθεση συγκαταλέγεται στις πιο ανατριχιαστικές που έχω ερευνήσει ποτέ», δήλωσε ο αρχιφύλακας Τζέι Ντι Κάρτερ από το γραφείο του Σερίφη της κομητείας Τζόουνς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υλικό που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι τόσο σοκαριστικό, που έχει απαγορευθεί στους αστυνομικούς ακόμα και να συζητούν το περιεχόμενό του. «Η έρευνα έχει πολύ δρόμο μπροστά της», σημείωσε χαρακτηριστικά ο αρχιφύλακας, εξηγώντας ότι οι Αρχές πιστεύουν ότι έχουν γυριστεί και άλλα βίντεο σε άλλες κομητείες.

Αναφορικά με την υπερασπιστική γραμμή της νεαρής, δηλ. ότι εξαναγκάστηκε να γυρίσει το βίντεο, ο Κάρτερ διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς της. Η Φρέιζερ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι «δεχόταν απειλές» για να γυρίσει το αποτρόπαιο βίντεο αλλά και ότι υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν για να το αγοράσουν. «Δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά μια τέτοια υπόθεση. Μόνο η λέξη “αηδιαστικό” μπορεί να την περιγράψει» πρόσθεσε ο αρχιφύλακας. Μετά τη σύλληψη της νεαρής, τα σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της – μεταξύ των οποίων ένας γερμανικός ποιμενικός -μεταφέρθηκαν από τις Αρχές σε κλινική ζώων. Η Φρέιζερ εμφανίστηκε εχθές για πρώτη φορά στο δικαστήριο, και η εγγύηση για την αποφυλάκισή της ορίστηκε στα 25.000 δολάρια.

PREVIEW: Denise Frazier, the 19-year-old accused of filming sexual acts with dogs, made her first court appearance today. Tune in to our 5 p.m. broadcast for more details. pic.twitter.com/S3NYxKG3aK

— WDAM 7 (@wdam) April 6, 2023