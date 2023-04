Δίκη Τραμπ: Η κίνηση του αστυνομικού που “δίχασε” το διαδίκτυο

Δύο δικαστικοί υπάλληλοι δίχασαν το Διαδίκτυο και έγιναν viral επειδή δεν άνοιξαν την πόρτα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όταν μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Χθες το βράδυ ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος οδηγήθηκε στο δικαστήριο του Μανχάταν όπου του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για την υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει «αθώος».Ένα βίντεο κατέγραψε τη στιγμή της εισόδου του πρώην Αμερικανού προέδρου στη δικαστική αίθουσα.

Όπως μπορεί να δει κανείς, δύο αστυνομικοί μπαίνουν στην αίθουσα ακολουθούμενοι από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας. Κατά τη είσοδό τους όμως στην αίθουσα οι αστυνομικοί, δεν κρατούν την πόρτα στον πρώην πρόεδρο – κάτι που δεν είθισται να γίνεται εκτός κι αν γινόταν βέβαια μία εξαίρεση δεδομένου πως επρόκειτο για τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

How did I miss the door closing on Trump today? pic.twitter.com/0y1Rlfgs9D — Mystery Solvent (@MysterySolvent) April 5, 2023

Έτσι, λοιπόν, ο Τραμπ έσπρωξε μόνος του την πόρτα για να μπει, με το βίντεο να γίνεται viral και το κοινό να διχάζεται.

Διχάστηκαν οι χρήστες των social media

Πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν αστεία τη συγκεκριμένη στιγμή, με κάποιον να γράφει στο Twitter πως θα ήθελε να κεράσει ένα «γεύμα» ενώ άλλος αστειεύτηκε πως θα τους έβγαζε έξω για μπίρα. Άλλοι είπαν πως ήταν η πρώτη φορά που ένας αστυνομικός έκανε κάτι «τόσο cool εδώ και χρόνια» ενώ πολλοί ήταν αυτοί που πανηγύρισαν βλέποντας τον πρώην πρόεδρο να δείχνει τόσο άβολα καθώς έμπαινε στο δικαστήριο.

Μάλιστα, κάποιος ανέβασε και ένα παλαιότερο βίντεο του Τραμπ όπου έλεγε στους αστυνομικούς να μην είναι «πολύ καλοί» όταν συλλαμβάνουν εγκληματίες – επισημαίνοντας ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά με τον τρόπο με τον οποίον του φέρθηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Φυσικά, υπήρξαν και οι υποστηρικτές ου Τραμπ, οι οποίοι εξοργίστηκαν που η πόρτα φέρεται να «έκλεισε» στον πρώην πρόεδρο, βρίζοντας τους αστυνομικούς που δεν την κράτησαν ανοιχτή.