Survivor spoiler 2/4 υποψήφιος: Χαμός στο Συμβούλιο του Νησιού

Survivor spoiler 2/4 υποψήφιος: Τα πάνω κάτω έρχονται απόψε (02.04.2023) στο Survivor All Star! Οι Μπλε κάνουν τη… μεγάλη κλοπή και παίρνουν παίκτη φαβορί από την αντίπαλη ομάδα! Μπορεί να έχασαν την Ελένη Χαμπέρη αλλά οι Μπλε του Survivor All Star θα έχουν την ευκαιρία να «κλέψουν» τον καλύτερο παίκτη της ομάδας των Κόκκινων! Στο Συμβούλιο του Νησιού μετά τον πρώτο αγώνα ασυλίας της νέας εβδομάδας, ο παρουσιαστής του Survivor All Star, Γιώργος Λιανός, ανακοινώνει στις δυο ομάδες ότι αφού οι Μπλε έχουν δυο παίκτες λιγότερους από τους Κόκκινους, θα μπορούν να «κλέψουν» όποιον θέλουν από τους αντιπάλους τους!

Ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει πως για να γίνουν ισάριθμες οι δύο ομάδες θα πρέπει ένας ή μία Survivor να περάσει από την Κόκκινη στη Μπλε. Η επιλογή του παίκτη θα γίνει από τους Survivors της Μπλε ομάδας η οποία χρειάζεται ένα δυνατό αγωνιστικά, νέο μέλος. Ο Σάκης Κατσούλης και η Σταυρούλα Χρυσαειδή φαίνεται να πρωταγωνιστούν σε αυτή την ψηφοφορία. Ποιον ή ποια θα καλωσορίσουν οι Μαχητές στην ομάδα τους και πώς θα διαχειριστούν την απώλεια οι Διάσημοι;

Σύμφωνα με τα ανεπιβεβαίωτα προς ώρας spoilers, τα οποία και μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη, ο Σάκης Κατσούλης, νικητής του Survivor 2020, θα είναι εκείνος που θα αλλάξει ομάδα με αποτέλεσμα να αποχωριστεί για μια ακόμα φορά την σύντροφο του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη.

Survivor spoiler 2/4 υποψήφιος: Ποιος θα βγει στον τάκο

Όσον αναφορά, δε, την πρώτη υποψηφιότητα; Το αγώνισμα θα κερδίσει για 4η διαδοχική φορά, από τότε που χωρίστηκαν ξανά οι δύο ομάδες, η κόκκινη ομάδα και η υποψηφιότητα θα «κλειδώσει» στο πρόσωπο της Ελευθερίας Ελευθερίου!

Σύμφωνα με τις διαρροές από τον Άγιο Δομίνικο, μάλιστα, οι κόκκινοι θα κερδίσουν και την ασυλία της Δευτέρας (3/4). Έτσι, στον «τάκο» θα βγουν και ο Σπύρος Μαρτίκας με τον Νίκο Μπάρτζη.