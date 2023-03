Λάνα Ντελ Ρέι κιλά: Η διάσημη τραγουδίστρια δέχεται bullying

Στο στόχαστρο έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα η Lana Del Ray και ο λόγος είναι τα παραπανίσια κιλά της. Αφορμή για τα νέα σχόλια στάθηκε η ανάρτηση του follower @OxAutismo, η οποία περιείχε μια σύνθεση της φιγούρας της 37χρονης τραγουδίστρια με το «πριν» και το «μετά», αναφέρει το News.com.au. Ο εν λόγω λογαριασμός έγραψε στη λεζάντα «χειρότερα από την 11η Σεπτεμβρίου». Ο εν λόγω λογαριασμός έχει έκτοτε διαγραφεί, αλλά είχε συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια. Οι απαντήσεις στο πιο πρόσφατο tweet ήταν κατά κύριο λόγο θετικές, με έναν θαυμαστή της Del Rey να γράφει: «Ο τρόπος που τα αγόρια συμπεριφέρονται όταν οι διασημότητες παίρνουν βάρος είναι τόσο παράξενος».

look i couldn’t care less about lana del ray’s weight gain. but wtf is this outfit. what is going on here. every piece she’s wearing isn’t ugly by itself but the combination is just wrong. and what’s going on with those scrunches wtf pic.twitter.com/1iNRs3ySEU

— julian ☆ is giving up (@genderlessurge) September 7, 2022