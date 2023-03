Σκωτία πρωθυπουργός: Με παραδοσιακό πακιστανικό σαλβάρι ορκίστηκε ο Χάμζα Γιούσαφ

Ο Χάμζα Γιούσαφ ορκίστηκε σήμερα νέος πρωθυπουργός της Σκωτίας, σε μια τελετή που συνδύαζε την τοπική παράδοση με την πακιστανική κληρονομιά του, και στη συνέχεια ανακοίνωσε το πρώτο υπουργικό συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου μπορεί να εμβαθύνει το ρήγμα στους κόλπους του SNP, του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος. Ο Γιούσαφ, ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης δυτικοευρωπαϊκού έθνους, φορούσε μαύρο πακιστανικό σαλβάρι κατά την ορκωμοσία του στο ανώτατο δικαστήριο της Σκωτίας. Η σύζυγός του, που παρακολουθούσε μαζί με τα παιδιά τους και τους γονείς του, δάκρυσε στην αρχή της τελετής. Ο 37χρονος νέος πρωθυπουργός ορκίστηκε πίστη στον βασιλιά Κάρολο αν και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να καταργηθεί η μοναρχία και να αντικατασταθεί ο βασιλιάς από έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους, εφόσον πετύχει τον στόχο του, δηλαδή την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας.

Humza Yousaf sworn in as First Minister of Scotland.

During the ceremony he wore the traditional national outfit of Pakistan the Shalwar Kameez. pic.twitter.com/ndXC3gwFxR

