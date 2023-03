Ρονάλντο αυτοκίνητο: Έκανε βόλτα στην Μαδρίτη με την συλλεκτική Bugatti Centodieci

Η συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλντο με πανάκριβα και πολυτελή αυτοκίνητα είναι γνωστό ότι είναι πλούσια, όπως γνωστή είναι κι η αγάπη που έχει για τα supercars.

Την Τετάρτη (29/4) ο Πορτογάλος σταρ εθεάθη να οδηγεί στους δρόμους της Μαδρίτης, πριν επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία και τις υποχρεώσεις του με την Αλ Νασρ, μία πολυτελή και συλλεκτική Bugatti Centodieci.

OLHA A NAVE DO HOMEM, FILHO! ESQUEÇA TUDO! 🚘🔥 Cristiano Ronaldo saiu pra jantar com seu Bugatti Centodieci em Madri e é claro que gerou um alvoroço com os fãs!

Πρόκειται για ένα supercar 1.600 ίππων που φτάνει σε τελική ταχύτητα 380 χλμ/ώρα και επιταχύνει από τα 0 στα 100 σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα.

Cristiano Ronaldo spotted in Madrid, signing some Real Madrid jerseys in his exclusive Bugatti Centodieci (only 10 of these were ever produced). 🇵🇹💸 pic.twitter.com/ZdmR74IPfG

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 29, 2023