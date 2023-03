Τζάστιν Μπίμπερ – Χέιλι Μπίμπερ: Ο «πρίγκιπας της ποπ» αφιερώνεται στην προσωπική του ζωή

Αποσύρεται πριν ακόμα κλείσει τα 30 του – σύμφωνα με το RadarOnline – ο αποκαλούμενος «πρίγκιπας της ποπ», Τζάστιν Μπίμπερ. Σύμφωνα με το άρθρο της ιστοσελίδας ο σουπερ σταρ της ποπ με περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια θέλει να αποσυρθεί από την μουσική και να αφιερωθεί στην προσωπική του ζωή με την 26χρονη σύζυγό του, Χέιλι Μπίμπερ. «Ο Τζάστιν δεν αισθάνεται καλά με τον κόσμο εδώ και αρκετό καιρό και η φήμη του τον βαραίνει πολύ» αποκάλυψε φίλος του, προσθέτοντας ότι: «Ακόμα και ο ψυχολόγος του λέει ότι αν αυτό που κάνει τον κάνει δυστυχισμένο, θα πρέπει να πάρει τη δύσκολη απόφαση να το αφήσει στην άκρη». Να σημειωθεί ότι προς το παρόν ο ίδιος δεν τοποθετηθεί σχετικά με τα δημοσιεύματα ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι τελευταίες συναυλίες του ακυρώθηκαν επικαλούμενος λόγους υγείας.

