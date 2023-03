Σκότωσε τον άντρα της live στο Facebook: «Βοηθήστε με!»

Για τη δολοφονία του 28χρονου συζύγου της Τζέρεμι Μπράουν κατηγορείται η επίσης 28χρονη Καντέτζα Μισέλ Μπράουν, η οποία συνελήφθη στο Μισίσιπι των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την αστυνομία η δολοφονία σημειώθηκε στο σπίτι τους το πρωί του Σαββάτου (25/3) και μεταδόθηκε live στο Facebook από την 28χρονη. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά η 28χρονη να καβγαδίζει με τον σύζυγό της για το γεγονός ότι δεν είναι ποτέ στο σπίτι για να τη βοηθήσει με τα παιδιά – σύμφωνα με πληροφορίες είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Κάποια στιγμή ο 28χρονος ζητά από τη γυναίκα να τον αφήσει ήσυχο καθώς μιλάει στο κινητό τηλέφωνο με εκείνη να φωνάζει: «Θα σε σκοτώσω». Αμέσως μετά ακούγεται ένας πυροβολισμός και η 28χρονη ουρλιάζει «δεν θέλω να πάω στη φυλακή».

Kadejah Michelle Brown killed her husband (Jeremy Brown ) Saturday morning during an argument on live this was a tragic and senseless Murder pic.twitter.com/kJ0bOgHXw5

— Keiyy : 3/12 🥂💕 (@Crowned_Rxyalty) March 26, 2023