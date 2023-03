Ρώσος έχασε την επιμέλεια της κόρης της για μια… ζωγραφιά

Ο Αλεξέι Μοσκαλιόφ, ο οποίος έχασε την επιμέλεια της 13χρονης κόρης του και καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών για «δυσφήμηση» του ρωσικού στρατού, έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η υπόθεση αυτή έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ανελέητης καταστολής όσων αντιτίθενται στη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε πριν από 13 μήνες η Ρωσία στην Ουκρανία. Πήρε όμως νέα τροπή σήμερα, όταν δικαστήριο της πόλης Εφρέμοφ, που απέχει 300 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας, ανακοίνωσε ότι ο Μοσκαλιόφ, ο οποίος είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό από την 1η Μαρτίου, έφυγε από τη χώρα. Η ετυμηγορία διαβάστηκε απόντος του κατηγορουμένου, επειδή έχει εξαφανιστεί και δεν εμφανίστηκε στη δίκη», είπε η εκπρόσωπος Τύπου που δικαστηρίου, Ελένα Μιχαϊλόφσκαγια.

Λίγο νωρίτερα, το δικαστήριο έκρινε τον 54χρονο Μοσκαλιόφ ένοχο για δυσφήμηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και τον καταδίκασε σε φυλάκιση δύο ετών, την ποινή που είχε εισηγηθεί ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του δικαστηρίου, ο Μοσκαλιόφ διέφυγε τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη. Ο δικηγόρος του, ο Βλαντίμιρ Μπιλιένκο, είπε ότι τον είδε για τελευταία φορά την Δευτέρα. Η μη κυβερνητική οργάνωση Memorial κατήγγειλε την «καταστολή» σε βάρος του Μοσκαλιόφ και της κόρης του, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια «απόπειρα εκφοβισμού όλων εκείνων που αντιτάσσονται στον πόλεμο». «Θεωρούμε τον Μοσκαλιόφ πολιτικό κρατούμενο» πρόσθεσε η οργάνωση, την οποία διέλυσαν πέρυσι οι ρωσικές δικαστικές αρχές.

Russian prosecutors yesterday called for Alexei Moskalev to be sent to prison for 2 years for discrediting the Russian army.

His crime? Well, nothing, but his daughter drew an anti-war picture at school.

She has now been sent to a children's home. pic.twitter.com/RVV3ahIO5p

