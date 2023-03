Ισραήλ – διαδηλώσεις για τη δικαστική μεταρρύθμιση: Σε απεργίες καλούν τα συνδικάτα

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κάλεσε σήμερα την κυβέρνηση να «σταματήσει αμέσως» τη νομοθετική εργασία πάνω στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που διχάζει τη χώρα, έπειτα από μια νύκτα που σηματοδοτήθηκε από συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικούς στο Τελ-Αβίβ. «Την περασμένη νύκτα υπήρξαμε μάρτυρες πολύ δύσκολων σκηνών», δήλωσε στο Twitter ο Χέρτσογκ, για τον οποίο «ολόκληρο το έθνος διακατέχεται από βαθιά ανησυχία». «Η ασφάλειά μας, η οικονομία μας και η κοινωνία μας απειλούνται», πρόσθεσε ο πρόεδρος, ο οποίος καλεί επισήμως «τον πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης και αυτά της πλειοψηφίας» να «σταματήσουν αμέσως» την εξέταση του νομοσχεδίου στο κοινοβούλιο «στο όνομα της ενότητας του λαού του Ισραήλ».

Ο Χέρτσογκ έχει ρόλο κυρίως τελετουργικό και οι επανειλημμένες εκκλήσεις του να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση στη μεταρρύθμιση δεν είχαν μέχρι τώρα αποτέλεσμα και δεν εμπόδισαν τη χώρα να διολισθήσει λίγο-λίγο στην κρίση. Πρόσφατα είχε εκφράσει την ανησυχία του για τον κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου». Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου που σύμφωνα με ισραηλινή τηλεόραση είχε σκοπό να κάνει ένα βήμα πίσω και να «παγώσει» τη μεταρρύθμιση, ανέβαλε τη σημερινή προγραμματισμένη ανακοίνωσή του για την αναστολή της δικαστικής μεταρρύθμισης, εν μέσω διαφωνιών στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Νωρίτερα σήμερα το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 είχε αναφέρει ότι ο Νετανιάχου πρόκειται να ανακοινώσει στις 10:30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) την αναστολή της μεταρρύθμισης, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αλλά και την ανησυχία συμμάχων της χώρας. Προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου.

