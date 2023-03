5 δουλειές που σε κάνουν μάλλον τον πιο δυστυχισμένο τύπο στην παρέα σου

Είναι γεγονός πως παρόλη την υποκειμενικότητα των σχετικών ερευνών, υπάρχουν ορισμένα εργασιακά μοτίβα μπορεί να σου προκαλέσουν ψυχική εξουθένωση. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Robert Waldinger, MD, καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και διευθυντής της Μελέτης Ανάπτυξης Ενηλίκων του Χάρβαρντ (Harvard Study of Adult Development), μιας από τις πιο μακροχρόνιες μελέτες για την ευτυχία. Ο ίδιος συμπληρώνει ότι οι δουλειές που απαιτούν λίγη ανθρώπινη αλληλεπίδραση και δεν προσφέρουν ευκαιρίες για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων με τους συναδέλφους τείνουν να έχουν τους πιο δυστυχισμένους υπαλλήλους, σύμφωνα με τη μελέτη. Από το 1938, οι ερευνητές του Χάρβαρντ συγκεντρώνουν τα data από περισσότερους από 700 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο που τους υπέβαλαν λεπτομερείς ερωτήσεις για τη ζωή τους κάθε δύο χρόνια.

Οι ερευνητές κατέληξαν μάλλον στο προφανές, αλλά όχι αυτονόητο. Ότι δηλαδή το μυστικό για να ζεις χαρούμενος και υγιής δεν είναι τα χρήματα, η επαγγελματική επιτυχία, η άσκηση ή η υγιεινή διατροφή – οι καλές σχέσεις είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους σε όλη τους τη ζωή. Η μοναξιά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου στον ίδιο βαθμό που το κάνουν το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η έλλειψη φυσικής άσκησης.

85-year Harvard study found that people with this type of job tend to be the unhappiest (via @CNBCMakeIt ) https://t.co/gqUhuhtWGf

Κι έτσι, η μοναξιά στο χώρο εργασίας σε κάνει δυστυχισμένο. Μερικές από τις πιο μοναχικές δουλειές είναι αυτές που απαιτούν ολονύχτιες βάρδιες, όπως οι φύλακες ή οι επαγγελματίες οδηγοί. Οι μοναχικές δουλειές (όταν δουλεύεις μόνος σου) είναι συνηθισμένες σε αναδυόμενες βιομηχανίες που βασίζονται στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες delivery, όπου οι άνθρωποι συχνά δεν έχουν καθόλου συναδέλφους ή στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που οι εργαζόμενοι στην ίδια βάρδια αποθήκης μπορεί να μην ξέρουν ο ένας το όνομά του άλλου. Οι άνθρωποι στα τηλεφωνικά κέντρα συχνά αγχώνονται πάρα πολύ από τη δουλειά τους, κυρίως επειδή είναι στο τηλέφωνο όλη μέρα με απογοητευμένους, ανυπόμονους ανθρώπους. Δυστυχισμένοι μπορεί να είναι και εργαζόμενοι που βρίσκονται όλη μέρα πλάι σε άλλους, αλλά δεν έχουν την ευκαιρία για αλληλεπίδραση.

For 85 years, Harvard Study of Adult Development tracked a group of 724 men and more than 1300 of their descendants over 3 generations just to find out what keeps people healthy and happy.

The result is Good Relationships!!! https://t.co/kc03sqY26E

— Farida Kabir (@reedahkh) March 22, 2023