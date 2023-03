ΗΠΑ ανεμοστρόβιλος: Μετεωρολόγος «λυγίζει» με την πρόβλεψη

Χάνοντας την ψυχραιμία του, ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ματ Λάουμπχαν της τοπικής υπηρεσίας «WTVA», εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το φονικό πέρασμα του ισχυρού ανεμοστρόβιλου που πλήττει τις τελευταίες ώρες το δυτικό Μισισίπι των ΗΠΑ. «Οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς πορεία. Και τώρα που μιλάμε, έρχονται οι νέες προβλέψεις. Ιησού, παρακαλώ βοήθησέ τους, αμήν», είπε ο Αμερικανός μετεωρολόγος εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για όσα θα επακολουθήσουν. Στο σχετικό βίντεο, που έχει ανεβάσει το δίκτυο «Sky News», είναι εμφανής η απογοήτευση του Αμερικανού επιστήμονα, ο οποίος βλέποντας τους μετεωρολογικούς χάρτες, σκύβει απελπισμένος το κεφάλι και πιάνει το στόμα του.

Η επέλαση του ανεμοστρόβιλου το βράδυ της Παρασκευής έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 23 ανθρώπων και σοβαρές υλικές σε διάφορες περιοχές. Τουλάχιστον σε δύο πόλεις, οι ζημιές είναι ολοκληρωτικές. Επιπλέον, τέσσερις άνθρωποι αγνοούνται, ενώ τα σωστικά συνεργεία ερευνούν μία ζώνη καταστροφής μήκους 100 χιλιομέτρων στην περιοχή του Σίλβερ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της πολιτείας. Τουλάχιστον 20.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα ενώ οι υλικές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρέπει να είναι εξαιρετικά εκτεταμένες, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.

At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power

Read more: https://t.co/BfzUR6KKFH pic.twitter.com/zYNnNydsBD

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2023