Προκριματικά Euro 2024 Πορτογαλία – Λιχτενστάιν: Μάγεψε πάλι ο Ρονάλντο

Ακόμα ένα ρεκόρ έσπασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγραψε ιστορία στον αγώνα της Πορτογαλίας κόντρα στο Λιχτενστάιν για τα προκριματικά του Euro 2024. Ο 38χρονος σούπερ σταρ των Ιβήρων έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές σε εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, καθώς έφτασε τις 197 εμφανίσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Μάλιστα, το γιόρτασε με 2 γκολ κόντρα στην αδύναμη ομάδα της κεντροευρωπαϊκής χώρας, για να φτάσει τα 120 στο σύνολο με την πατρίδα του.

My Goat Still Dey Hot🔥this is world Class Free kick #EURO2024 20 OUT NOW Peter Obi Rufai #CR7𓃵 GOAT Ike Ronaldo Europe Ekweremadu Odumodu Prophet Muhammad Buhari Abuja The Prophet Datti 8 Senators Chelsea Chief Justice Of Nigeria #portugal USA Texas pic.twitter.com/kpl1idpr2Z

— Orchmoney16 (@Orchmoney161) March 24, 2023