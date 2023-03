Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα μπάσκετ: Πάλεψε αλλά ηττήθηκε

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό καθώς δυσκόλευε τους προσπάθειες των «μπλαουγκράνα», ειδικά από την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είχε 1/6 τρίποντα στο πρώτο τετράλεπτο, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν ψυχολογία στην επίθεση και να προηγηθούν σε πρώτη με +9 πόντους (14-5). Ένα διάστημα όπου είχαν 5/7 εντός παιδιάς ωστόσο τα προβλήματα δεν άργησαν να έρθουν. Οι Τόμας και Γκριγκόνις που ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι φορτώθηκαν από νωρίς με 2 φάουλ αναγκάζοντας τον Σερέλη να ανακατέψει από νωρίς στην τράπουλα και να «ανεβάσει» τον Μαντζούκα στο «3».

Ο Παπαγιάννης ήταν εκείνος που εκμεταλλεύτηκε τα ελεύθερα σουτ που του έδωσε η Μπαρτσελόνα και με 4/4 εντός παιδιάς (9π.) βοήθησε τους «πράσινους» να προηγηθούν και με +11 πόντους (23-12) δύο λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου. Όμως ένα 10-2 επιμέρους της Μπαρτσελόνα έως το τέλος του δεκαλέπτου το οποίο προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την πράσινη αστοχία στις βολές (0/4 στο τελευταίο λεπτό της α’ περιόδου) έφερε τους Καταλανούς σε απόσταση μίας κατοχής (25-22).

Το επιμέρους της Μπαρτσελόνα έγινε και… 15-2 έχοντας πραγματοποιήσει την ολική ανατροπή στο ματς παίρνοντας προβάδισμα με 25-27. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να σκοράρουν τους πρώτους πόντους της 2ης περιόδου ύστερα από τέσσερα λεπτά και αυτοί ήρθαν από βολές του Πάρις Λι. Εκεί που δεν είχε επιθετικό πρόβλημα, παρουσιάστηκε στην 2η περίοδο του αγώνα και αυτό λόγω της πιεστικής άμυνας της Μπαρτσελόνα. Και όσο ο Παναθηναϊκός «κολλούσε» στην επίθεση, άλλο τόσο «άνοιγαν» οι «μπλαουγκράνα» την «ψαλίδα» στο σκορ. Με το επιμέρους να φτάνει στο 22-4 η Μπαρτσελόνα προηγήθηκε με 27-34 στα μέσα του β’ δεκαλέπτου.

Ήταν ξεκάθαρο ότι είχε πάρει ολοκληρωτικά το μομέντουμ του αγώνα. Το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι του «τριφυλλιού» στην 2η περίοδο ήρθε ύστερα από έξι λεπτά με τον Ντέρικ Γουίλιαμς για να ακολουθήσει σερί 6-0 με το οποίο οι γηπεδούχοι πλησίασαν στον πόντο (33-34). Όμως δεν… κράτησε για πολύ καθότι ο Μάικ Τόμπι εκμεταλλεύτηκε τα σουτ που πήρε από την περιφέρεια και με 2/2 τρίποντα έφερε την Μπαρτσελόνα (μαζί με τη βοήθεια του Χίγκινς) για πρώτη φορά στο +9 (33-42) στα 40′ πριν από το τέλος του ημιχρόνου (36-43).

Μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να είχε «σιγήσει» έχοντας μείνει στους 4 πόντους αλλά στην 3η περίοδο πήρε «φωτιά». Σε λιγότερο από δύο λεπτά είχε πετύχει 10 σερί πόντους (σ.σ. όλους της ομάδας του) και είχε στείλει τον δείκτη του σκορ στο +14 (39-53) για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα. Ακολούθησαν 6/6 βολές για το 45-53 ωστόσο ο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» ήταν… σεληνιασμένος (15π. στην 3η περίοδο) και κρατούσε τους Καταλανούς σε «διψήφιο» προβάδισμα (54-65 στο 27′). Όμως κάποιες καλές άμυνες του Αγραβάνη σε συνδυασμό με τα λάθη που ακολούθησαν των φιλοξενούμενων, βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να μειώσει σε 60-65 λίγο πριν από το τέλος της γ’ περιόδου (60-68).

