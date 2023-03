Γκουίνεθ Πάλτροου δίκη: «Έδειξε αδιαφορία για τον συνάνθρωπό της»

Ξεκίνησε η δίκη της ηθοποιού Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία κατηγορείται για αμέλεια και εγκατάλειψη του συνταξιούχου γιατρού Τέρι Σάντερσον, όταν έκανε σκι το 2016 στη Γιούτα, σε ένα από τα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τέρι Σάντερσον δήλωσε ότι η Πάλτροου «κατέβαινε, χωρίς να προσέχει», από μια πλαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο, Deer Valley με συνέπεια να συγκρουστούν.

Ο δικηγόρος του 69χρονου συνταξιούχου γιατρού – ο οποίος μήνυσε την Πάλτροου στις 26 Φεβρουαρίου 2016 – χαρακτήρισε «σκληρή και απερίσκεπτη» την ηθοποιό και πως έδειξε «έδειξε αδιαφορία για τον συνάνθρωπό της» θεωρώντας ότι είχε επίγνωση της υγείας του, στη δικαστική αίθουσα του Park City την πρώτη μέρα της δίκης. Ο Σάντερσον κατηγορεί την 50χρονη ηθοποιό ότι του προκάλεσε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, αφού φέρεται να τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε στο Deer Valley Resort. Ο πρώην γιατρός του Στρατού στην αρχική αγωγή του ζητούσε αποζημίωση 3,1 εκατ. δολάρια ενώ πλέον ζητά 300.000.

Gwyneth Paltrow ski crash trial. This should be pretty good. #GwynethPaltrow #gwynethpaltrowskicrashcase pic.twitter.com/I0oxKsfOUG

— DeL2000 (@DeL2000) March 21, 2023