Γκουίνεθ Πάλτροου σκι: Σε δίκη για εγκατάλειψη θύματος σε ατύχημα

Σήμερα η Γκουίνεθ Πάλτροου θα δικαστεί μετά από χρόνια παλινωδιών για μια αγωγή ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων για εγκατάλειψη θύματος σε ατύχημα του σκι. Η διάσημη ηθοποιός μηνύεται από τον 76χρονο Terry Sanderson, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τον χτύπησε όταν κατέβαινε με σκι μια πλαγιά στο Deer Valley, ένα χιονοδρομικό κέντρο στη Γιούτα των ΗΠΑ. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 26 Φεβρουαρίου 2016 και ο Sanderson μήνυσε την ιδρύτρια του Goop σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2019. Ο Sanderson, ο οποίος ήταν 69 ετών τότε, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω σύγκρουση τον άφησε με εγκεφαλική βλάβη, διάσειση, τέσσερα σπασμένα πλευρά και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.

Ενώ κατευθυνόταν προς την πίστα «Bandana» του θέρετρου, ο Sanderson παρατήρησε κάποιες πινακίδες με τη σήμανση «Επιβραδύνετε», συνεπώς ο ίδιος άρχισε να μειώνει την ταχύτητά του. Στη συνέχεια άκουσε μια «υστερική κραυγή» πριν δεχτεί ένα ισχυρό χτύπημα στην πλάτη. «Και αυτό είναι το μόνο που θυμάμαι μέχρι εκείνο το σημείο» λέει ο ίδιος.

Η αγωγή αρχικά ζητούσε αποζημίωση 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά αργότερα τροποποιήθηκε για να ζητηθεί «ποσό που θα καθοριστεί στη δίκη». Σε ανταγωγή που κατατέθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η Paltrow ζήτησε «συμβολική αποζημίωση» ύψους 1 δολαρίου, εκτός από τα δικαστικά έξοδα. Υποστήριξε ότι ο Σάντερσον ήταν αυτός που τη χτύπησε και τον κατηγόρησε ότι εκμεταλλεύεται τη «διασημότητα και τον πλούτο» της. Η Paltrow ισχυρίστηκε ότι υπέστη «πλήγμα σε όλο της το σώμα» από το περιστατικό και αυτό την αποθάρρυνε από το σκι για το υπόλοιπο της ημέρας.

Η διάσημη σταρ του Χόλιγουντ διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι η ίδια απλώς απομακρύνθηκε. υποστηρίζοντας ότι ο Σάντερσον ισχυρίστηκε ότι ήταν «εντάξει» όταν ένας εκπαιδευτής τον έλεγξε. Σύμφωνα με την ανταγωγή της Paltrow, οι ισχυρισμοί του Sanderson για τους τραυματισμούς του είναι «υπερβολικοί». «Δεν τον έριξε κάτω, ούτε του προκάλεσε διάσειση, εγκεφαλική βλάβη ή σπασμένα πλευρά» αναφέρεται στην ανταγωγή. Ωστόσο ο Σάντερσον επιμένει στην εκδοχή του. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το 2019, ο ίδιος είχε δηλώσει: «Σκεφτόμουν συνέχεια: “Ελπίζω το κεφάλι μου να είναι ακόμα στη θέση του και ο λαιμός μου να είναι εντάξει».

«Ευτυχώς είχα φίλους που με υποστήριζαν και μου τηλεφώνησαν και με έλεγξαν και με βοήθησαν και σε ορισμένες περιπτώσεις έμειναν μαζί μου, επειδή καθόμουν σε μια καρέκλα και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω» συμπλήρωσε. Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης (21 Μαρτίου) στο περιφερειακό δικαστήριο του Park City στη Γιούτα.

