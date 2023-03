Ποια είναι η ευτυχέστερη χώρα στον κόσμο – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία κατέλαβε τη θέση της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο σύμφωνα με τον ετήσιο δείκτη που συντάσσεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για έκτη συνεχή φορά. Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε στην 58η θέση στον παγκόσμιο δείκτη για την ευτυχία, μια θέση την οποία κατέχει από την περίοδο 2019-2021. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, φάνηκε ότι η καλοσύνη βρίσκεται σε σημαντική άνοδο στην Ουκρανία αλλά υποχωρεί στη Ρωσία. Ο Γιαν-Εμανουέλ Ντε Νεβ, μέλος των συντακτών της μελέτης, στην Ουκρανία, δήλωσε πως παρά τα «εκτεταμένα δεινά και τις καταστροφές» μετά τη ρωσική εισβολή το 2022, υπάρχει «μια ισχυρότερη αίσθηση κοινού στόχου, καλοσύνης και εμπιστοσύνης στην ουκρανική ηγεσία», απ’ ό,τι μετά την προσάρτηση της Κριμαία το 2014 από τη Ρωσία. Το 2022, «η καλοσύνη ενισχύθηκε σημαντικά στην Ουκρανία αλλά υποχώρησε στη Ρωσία», σύμφωνα με τον ίδιο, αναφερόμενος σε ενέργειες όπως το να βοηθά κάποιος έναν άγνωστο ή να κάνει μια δωρεά.

Παρά τις κρίσεις της Ουκρανίας και της Covid, «διαφορετικές μορφές καθημερινής καλοσύνης, όπως η προφορά βοήθειας σε έναν ξένο, η δωρεά σε μια ανθρωπιστική οργάνωση και ο εθελοντισμός, είναι πάνω από τα προ της πανδημίας επίπεδα» διεθνώς για δεύτερη συνεχή χρονιά, δήλωσε η καθηγήτρια Λάρα Άκνιν, εκ των συντακτών της έκθεσης.

Γενικά, οι ίδιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης τον έναν χρόνο μετά τον άλλο. Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν τις χώρες της Βαλτικής ως αυτές που καταγράφουν γρήγορη πρόοδο προς τα επίπεδα της δυτικής Ευρώπης. Η μοναδική νέα χώρα μεταξύ των 20 πιο ευτυχισμένων είναι η Λιθουανία, η οποία ανέβηκε στην 20η θέση –αφήνοντας τη Γαλλία στην 21η– ενώ η κατάταξη της Εσθονίας έπεσε από την 66η το 2017 στην 31η το 2023. Η Ελλάδα παρέμεινε στην 58η θέση. Το Αφγανιστάν που έχει σημαδευτεί από δεκαετίες πολέμου και που βρίσκεται στην τελευταία θέση στον ετήσιο δείκτη από το 2020, έχει γνωρίσει επιδείνωση της ανθρωπιστικής του κρίσης μετά την επιστροφή στην εξουσία των Ταλιμπάν το 2021 μετά την αποχώρηση των υπό αμερικανική διοίκηση στρατευμάτων.

Η έκθεση για την παγκόσμια ευτυχία, που δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2012, βασίζεται στο πώς οι ίδιοι οι πολίτες αξιολογούν την ευτυχία τους καθώς και σε οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα. Η έκθεση λαμβάνει υπόψιν έξι παράγοντες-κλειδιά: την κοινωνική στήριξη, το εισόδημα, την υγεία, την ελευθερία, τη γενναιοδωρία και την έλλειψη διαφθοράς. Δίδει μια βαθμολογία ικανοποίησης με βάση έναν μέσο όρο δεδομένων σε μια περίοδο τριών ετών. Φέτος, η βόρεια Ευρώπη κυριάρχησε και πάλι στις πρώτες θέσεις – με τη Δανία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά τη Φινλανδία και να ακολουθεί η Ισλανδία. Η τέταρτη θέση καταλαμβάνεται από το Ισραήλ που ανέβηκε πέντε θέσεις σε σχέση με την περασμένη χρονιά.

