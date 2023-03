Credit Suisse – UBS: Πώς έγινε η ιστορική εξαγορά – Το παρασκήνιο

Η UBS προχώρησε την Κυριακή σε ένα mega-deal εξαγοράζοντας Credit Suisse, σε μια προσπάθεια να διασωθεί η τράπεζα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα, όπως ανακοινώθηκε από οι αρχές της Ελβετίας «Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε λύση ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση», επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στην ανακοίνωσή της, με την οποία έγινε γνωστή η ιστορική συμφωνία. Όπως έγινε γνωστό, η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους 100 δισεκ. ελβετικών φράγκων προς την Credit Suisse και τη UBS. Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας χορηγεί πιστωτική γραμμή μέχρι 100 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στην UBS και την Credit Suisse, ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα.

Credit Suisse Group announces it has entered into a merger agreement with UBS. All details available here: https://t.co/IkG4X3wze5 pic.twitter.com/3Obz6zpxSC

«Σε αυτήν την κατάσταση ακραίας αβεβαιότητας, η εξαγορά της Credit Suisse από την UBS επέτρεψε την εξεύρεση λύσης για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για την προστασία της ελβετικής οικονομίας», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας.

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της εξαγοράς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ χαιρέτισε με ανακούφιση την «ταχεία αντίδραση» των ελβετικών αρχών, που διευκόλυναν την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS λέγοντας ότι οι αποφάσεις «θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των όρων ευταξίας της αγοράς». Οι αποφάσεις αυτές θα επιτρέψουν επίσης την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η Κριστίν Λαγκάρντ τονίζοντας ότι «ο τραπεζικός τομέας της ευρωζώνης είναι ανθεκτικός, με στέρεες θέσεις ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα».

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν και ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζέρομ Πάουελ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS δίνοντας παράλληλα την διαβεβαίωση ότι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό. «Είμαστε ικανοποιημένοι από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τις ελβετικές αρχές σήμερα για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», δήλωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και Fed.

«Το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό ως προς την κεφαλαιοποίηση και την ρευστότητα και το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ανθεκτικό», προσθέτουν. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και η Fed ήταν «σε στενή επαφή» με τους διεθνείς τους ομολόγους για να υποστηρίξουν την επιχείρηση της εξαγοράς.

Στο Λονδίνο, η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τις ενέργειες των ελβετικών αρχών για την διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS και διαβεβαίωσε ότι ο βρετανικό τραπεζικό σύστημα είναι «ασφαλές». «Η βρετανική κυβέρνηση χαιρετίζει τις ενέργειες των ελβετικών αρχών προς διευκόλυνση της εξαγοράς της Credit Suisse από την UBS για την υποστήριξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Τζέρεμι Χαντ. «Η Τράπεζα της Αγγλίας επιβεβαίωσε ότι το τραπεζικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ασφαλές, υγιές και κεφαλαιοποιημένο», έγραψε επικαλούμενο σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Αγγλίας.

The UK Government welcomes the steps taken today by the Swiss authorities in relation to Credit Suisse to support financial stability.

The Bank of England has confirmed the UK banking system remains safe, sound and well capitalised. https://t.co/r2H8iFB48u

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) March 19, 2023