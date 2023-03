Αστυνομικός σκότωσε 60χρονο: Το βίντεο που έδωσαν οι Αρχές στη δημοσιότητα

Το βίντεο από τη στιγμή που αστυνομικός πυροβόλησε τέσσερις φορές και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 60χρονο όταν του επιτέθηκε με λοστό έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές της πόλης Όξναρντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Στο βίντεο από το περιστατικό που συνέβη στις 6 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (12/3) φαίνεται ο 60χρονος Άνταμ Μπαρσένας να επιτίθεται σε τρεις αστυνομικούς την ώρα που αυτοί έκαναν έλεγχο σε οδηγό αυτοκινήτου. «Ε γουρούνια, τα σιχαίνομαι τα γουρούνια, σας σιχαίνομαι, σας σιχαίνομαι» ακούγεται να φωνάζει ο 60χρονος προς τους αστυνομικούς με έναν εξ αυτών να προσπαθεί – ανεπιτυχώς – να τον σταματήσει με τέιζερ και έναν δεύτερο τελικά να τον πυροβολεί τέσσερις φορές όταν ο άνδρας με το λοστό τον πλησίασε σε μικρή απόσταση.

«Ο Μπαρσένας αγνόησε τις εντολές των αστυνομικών και συνέχισε να τους πλησιάζει με επιθετικό και απειλητικό ύφος» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολης που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες. Ο 60χρονος δέχθηκε τελικά τρία χτυπήματα από τις σφαίρες, στο δεξί πόδι και το αριστερό χέρι, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και κατέληξε δύο ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο 60χρονος είχε ιστορικό βίας καθώς το 2019 είχε επιτεθεί σε δύο άγνωστους σε αυτον ηλικιωμένους, μια 71χρονη και έναν 80χρονο. Η γυναίκα, μάλιστα, πέθανε οχτώ ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο χωρίς, όμως, τότε οι εισαγγελικές αρχές να συνδέσουν τον θάνατός της με το σπρώξιμο και τις κλωτσιές που δέχθηκε από τον Μπαρσένας.

