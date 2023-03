Ομογένεια Καναδά: Οι επαφές του Νίκου Δένδια

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον Καναδά. Η Καναδή ομόλογός του Mélanie Joly τον υποδέχθηκε στην Οττάβα. Στις συνομιλίες με την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά επιβεβαίωσαν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις, στη βάση των κοινών αξιών και της αμοιβαίας προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, με την ελληνική ομογένεια να είναι ο συνδετικός κρίκος των δύο χωρών. Μετά το πέρας των συνομιλιών μετέβησαν με την Υπουργό Εξωτερικών του Καναδά στο Μόντρεαλ, μια πόλη στην οποία ζουν και ακμάζουν πολλοί Έλληνες, για να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Οι δύο Υπουργοί έκαναν πρώτα στάση στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Μόντρεαλ, όπου τους υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. κ. Σωτήριος. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη και προσευχήθηκαν στη μνήμη τους.

Έπειτα επισκέφθηκαν το συγκρότημα της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Ελληνισμού Μόντρεαλ (ΕΚΜΜ) στη Wilderton, εκεί τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δρ. Γεώργιος Τσούκας. Ο Υπουργός Εξωτερικών εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης ευχαρίστησε από βάθους καρδιάς την ελληνική ομογένεια για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας.

Επόμενος σταθμός το παράρτημα ΙΙ του σχολείου «Σωκράτης-Δημοσθένης», όπου τα Ελληνόπουλα της 4ης, 5ης και 6ης τάξης, αφού τους καλωσόρισαν, τραγούδησαν τον «Τσάμικο» υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Ηλία, και πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα. Ο Νίκος Δένδιας συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς, τους οποίους συνεχάρη για τη συμβολή τους στην ελληνική παιδεία. Τέλος, οι δύο υπουργοί κατευθύνθηκαν στην αίθουσα δεξιώσεων του Κοινοτικού Κέντρου, όπου μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΚΜΜ Δρ. Γεώργιο Τσούκα, απηύθυναν χαιρετισμό στον Ελληνισμό του Μόντρεαλ που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Minister of Foreign Affairs Nikos Dendias' statement during his visit in Montreal with his Canadian counterpart, Mélanie Joly (Montreal, 15.03.2023)https://t.co/Lo90a6ufy3

