Σεισμός Ισημερινός: Τουλάχιστον 15 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τον σεισμό, μεγέθους 6,8 βαθμών που συγκλόνισε χθες Σάββατο τις παράκτιες επαρχίες του Ισημερινού και έγινε αισθητός στο βόρειο Περού.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και διαβεβαίωσε ότι έχουν κινητοποιηθεί συνεργεία στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών (6,7 σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο). Το επίκεντρό του εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη Μπαλάο, στην επαρχία Γκάγιας, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 66 χιλιόμετρα.

Ecuador President Guillermo Lasso says a strong earthquake has killed 12. Buildings were also reported damaged after the quake hit southern Ecuador and northern Peru. pic.twitter.com/MGMFZIKKxt

— The Associated Press (@AP) March 18, 2023