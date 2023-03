Πούτιν – Μαριούπολη: «Ο δολοφόνος πάντα επιστρέφει»

Οι ουκρανικές αρχές της Μαριούπολης, μιας πόλης-λιμανιού υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάιο του 2022, κατήγγειλαν σήμερα την επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο χαρακτήρισαν «διεθνή εγκληματία». «Ο διεθνής εγκληματίας Πούτιν επισκέφτηκε την κατεχόμενη πόλη της Μαριούπολης» τη νύχτα «μάλλον για να μην δει στο φως της ημέρας την πόλη που σκοτώθηκε από την… απελευθέρωσή του», έγραψε το Δημοτικό Συμβούλιο στον λογαριασμό του στο Telegram, αναφερόμενο στο διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε εις βάρος του Πούτιν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν επισκέφθηκε την κατεστραμμένη Μαριούπολη τη νύχτα «σαν κλέφτης». “Σαν να ήταν κλέφτης, ο Πούτιν επισκέφτηκε την ουκρανική πόλη Μαριούπολη, βρίσκοντας καταφύγιο πίσω από τη νύχτα. Πρώτον, είναι πιο ασφαλές. Και επίσης, η νύχτα τού επιτρέπει να τονίσει αυτό που θέλει να δείξει και να κρατήσει την πόλη την οποία ο στρατός του κατέστρεψε ολοσχερώς και οι λίγοι επιζώντες κάτοικοί της είναι ασφαλείς πίσω από κλειστές πόρτες», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter. Παράλληλα, ένας ουκρανός προεδρικός σύμβουλος κατήγγειλε τον «κυνισμό» και την «έλλειψη τύψεων».

“Οι εγκληματίες πάντα επιστρέφουν στον τόπο των εγκλημάτων τους…Ο δολοφόνος χιλιάδων οικογενειών της Μαριούπολης ήρθε για να θαυμάσει τα ερείπια της πόλης και τους τάφους της. Κυνισμός και έλλειψη τύψεων», έγραψε στο Twitter ο Μιχάιλο Ποντολιάκ.

Ο Πούτιν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μαριούπολη, αφού είχε μεταβεί χθες, Σάββατο, στην Κριμαία, για μια επίσκεψη που δεν είχε προαναγγελθεί και με την οποία σηματοδότησε την ένατη επέτειο της προσάρτησης από τη Ρωσία αυτής της ουκρανικής χερσονήσου. Η κατάληψη της Μαριούπολης το Μάιο, έπειτα από μια από τις πιο μακροχρόνιες και πολύνεκρες μάχες του πολέμου, ήταν η πρώτη μείζων νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχία της να καταλάβει το Κίεβο.

💥💥💥Comfortable, beautiful": Putin liked the restored Mariupol Philharmonic The President reviewed the situation inside the building and assessed the quality of the work performed💥💥💥

Ο Πούτιν μετέβη με ελικόπτερο στη Μαριούπολη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο. Με την επίσκεψή του αυτή, ο Πούτιν βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

Απαντώντας σήμερα στις δηλώσεις του Κιέβου το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο ρώσος πρόεδρος αποφάσισε την τελευταία στιγμή να επισκεφθεί την πόλη και επανέλαβε τον “αυθόρμητο” χαρακτήρα της επίσκεψης.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, όπως μεταδίδει ο Guardian, υπήρξαν κάτοικοι που, αν και αρχικά δήλωσαν ξαφνιασμένοι απο την παρουσία Πούτιν, στη συνέχεια του είπαν ότι «προσεύχονται» γι’ αυτόν ευχαριστώντας τη Ρωσία για το γεγονός ότι χτίζει εκ νέου τα διαμερίσματά τους που καταστράφηκαν. Ο Ρώσος αξιωματούχος που ήταν συνοδηγός στη βόλτα του Πούτιν με αυτοκίνητο στη Μαριούπολη του είπε ότι οι καταστροφές στα διαμερίσματα έγιναν από την πλευρά που εκτόξευαν πυραύλους οι Ουκρανοί και όχι από την πλευρά που βρίσκονταν οι ρωσικές δυνάμεις.

Khusnullin to Putin about the destruction in Mariupol: Was everything in this condition? – These are still the most beautiful houses. You know, you can see very clearly what they [the AFU] were doing. Where we were pic.twitter.com/cP1LqDSEL3

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνέχεια επιθεώρησε και τα ανακατασκευασμένα διαμερίσματα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η επίσκεψη του Πούτιν στη Μαριούπολη ήταν «απολύτως αυθόρμητη». Κατά τον Πεσκόφ «το αρχικό σχέδιο ήταν να επισκεφθεί μόνο κατοικίες με διαμερίσματα. Ούτε η επικοινωνία με τους κατοίκους, ούτε η επίσκεψη στο διαμέρισμα ήταν προγραμματισμένες. Ήταν απολύτως αυθόρμητες».

«Στην πραγματικότητας, το ίδιο αυθόρμητα, ο πρόεδρος οδήγησε μέχρι την περιοχή που βρίσκεται το μνημείο των Ηρώων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά έκανε και μια επίσκεψη στο πάρκο που βρίσκεται εκεί» πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Οι κάτοικοι της Μαριούπολης με τους οποίους συνομίλησε ο Πούτιν μετέφεραν – κατά τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου – «ερωτήματα για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των μισθών τους» και «τις δυσκολίες υποβολής αιτήσεων για απόκτηση ρωσικής υπηκοότητας και έκδοσης διαβατηρίων».

Wow! Russian President Putin is in Mariupol, checking out the newly constructed buildings and talking to citizens!!

Mariupol has a bright future as a part of Russia. It will once again become an industrial powerhouse and also a key hub in China’s Belt and Road Initiative! 👋🏻👋🏻👋🏻… https://t.co/B6NbB2Y5UA pic.twitter.com/qqm2XSP2xZ

— S.L. Kanthan (@Kanthan2030) March 19, 2023