Σεισμός Ισημερινός: 6,7 Ρίχτερ κοντά στις ακτές

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις 12.12 (τοπική ώρα, 19.12 ώρα Ελλάδας) κοντά στις ακτές του Ισημερινού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, φαίνεται κόσμος να τρέχει να βγει από καταστήματα και να συγκεντρώνονται στον δρόμο.

🇪🇨 #EQUADOR 🚨 #URGENTE | Evacuação no centro de Guayaquil após o #terremoto de magnitude preliminar 6.7. O epicentro localizou-se a 6 km NNE de Baláo, a uma profundidade de 65,7 km.

Terremoto no Equador. Há imagens de pânico entre as muitas pessoas. Vítimas são relatadas sob os escombros no centro histórico de Guayaquil, Cuenca.

