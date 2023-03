Μπίλι Άιλις σειρά: Η τραγουδίστρια συμμετέχει στο θρίλερ «Swarm»

Η Μπίλι Άιλις κάνει το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στη νέα σειρά του Ντόναλντ Γκλόβερ, «Swarm». Η σειρά τρόμου-θρίλερ που διαδραματίζεται το 2016-2018 ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Ντρε, η εμμονή της οποίας με μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του κόσμου, καθώς και ένα απροσδόκητο τραύμα που αφορά την αδερφή της, Μαρίσα , την οδηγεί σε ένα σκοτεινό ταξίδι σε όλη τη χώρα. Η Μπίλι Άιλις κοινοποίησε σύντομο στιγμιότυπο από τη συμμετοχή της στη σειρά «Swarm». Ο μυστηριώδης χαρακτήρας της, με το όνομα «Ίβα» κρατείται κρυφός, αλλά ήδη φημολογείται ότι είναι επικίνδυνη θεραπεύτρια ή ηγέτιδα μιας αποκλειστικά γυναικείας αίρεσης.

Η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, Μάλια Ομπάμα είναι σεναριογράφος της σειράς. Δημιουργοί της σειράς «Swarm» είναι ο Αμερικανός ηθοποιός, ράπερ, τραγουδιστής και παραγωγός Ντόναλντ Γκλόβερ και η θεατρική συγγραφέας, Τζανίν Νέιμπερς και η σειρά είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα Amazon Prime. Η Μπίλι Άιλις γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λος Άντζελες και ήταν έφηβη όταν το τραγούδι της «Ocean Eyes» έγινε viral επιτυχία. Συνεργάστηκε με τον αδερφό της, Φινέας, για να γράψουν τραγούδια για το πρώτο EP «Don’t Smile at Me» και το άλμπουμ «When We All Fall Sleep, Where Do We Go», με το οποίο γνώρισε παγκόσμια επιτυχία και κέρδισε Grammy σε διάφορες κατηγορίες.