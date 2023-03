Προέλευση κορονοϊού: Στο «φως» νέα ανατρεπτικά δεδομένα

Νέα δεδομένα που συνδέουν τον κορονοϊό με σκύλους ρακούν στην αγορά θαλασσινών της Ουχάν παρέχουν «σημαντικά στοιχεία», που υποστηρίζουν το σενάριο προέλευσης του Covid-19 από άγρια ζώα, σύμφωνα με επιστήμονα που μελέτησε την εμφάνιση της πανδημίας στην Κίνα. Μια νέα ανάλυση δειγμάτων που συλλέχθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 στην αγορά Χουανάν στο κέντρο της Ουχάν, όπου εμφανίστηκαν πολλά από τα πρώτα κρούσματα της Covid-19, εντόπισε γενετικά στοιχεία του κορονοϊού με μεγάλες ποσότητες DNA σκύλου ρακούν, ανέφεραν αυτή την εβδομάδα το The Atlantic και οι New York Times.

Και σύμφωνα με τον ιολόγο και ειδικό στις μολυσματικές ασθένειες, Ντόμινικ Ντουάιερ, τα ευρήματα συνιστούν μια ισχυρή ένδειξη ότι είχαν μολυνθεί τα εν λόγω θηλαστικά, που πωλούνται ζωντανά στην αγορά της Ουχάν και είναι γνωστά για την ευαισθησία τους στον Covid. «Δεν είναι ότι θα αναφωνήσεις “εύρηκα”, αλλά είναι μια αρκετά μεγάλη πρόοδος», δήλωσε ο Ντουάιερ , που μετείχε στο κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ, που μετέβησαν στην Ουχάν για να μελετήσουν την προέλευση του κορωνοϊού. Kι όπως είπε, τα δείγματα συλλέχθηκαν σε περιοχή της αγοράς της κινεζικής μεγαλούπολης, όπου καταγράφηκαν κρούσματα της Covid-19.

Τα νέα ευρήματα έρχονται να στηρίξουν τις προσπάθειες εντοπισμού της πηγής προέλευσης της πανδημίας, που έχει πυροδοτήσει ένα γεωπολιτικό παιχνίδι αλληλοκατηγοριών. Πολλοί, όπως το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ και το FBI υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 προήλθε από το Ινστιτούτο Ιολογίας της Ουχάν, αλλά όπως λέει ο Ντουάιερ, τα τελευταία δεδομένα γέρνουν την πλάστιγγα των αποδεικτικών στοιχείων υπέρ της ζωικής προέλευσης της Covid-19.

Scientists found genetic data from a Wuhan market linking illegally traded raccoon dogs to the Covid pandemic’s origins. https://t.co/y4sy49wD7w

— The New York Times (@nytimes) March 17, 2023