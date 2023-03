Πλημμύρες στην Τουρκία – νεκροί: Συνεχίζεται το θρίλερ στις σεισμόπληκτες περιοχές

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν την Τετάρτη οι ισχυρές βροχοπτώσεις στις σεισμόπληκτες επαρχίες Σανλιούρφα και Αντίγιαμαν στην Τουρκία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο Σοϊλού επιβεβαίωσε ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σανλιούρφα και δύο στο Αντιγιαμάν ενώ τόνισε ότι το πρωί του Σαββάτου θα αποκατασταθεί η υδροδότηση στη Σανλιούρφα. Την ίδια ώρα, στη Σανλιούρφα ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν ό,τι βρήκαν στο πέρασμά τους, πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια, μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια, όπως δείχνουν βίντεο που μετέδωσαν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) γνωστοποίησε πως συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια δυτών αναπτύχθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων που παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένες περιοχές, καθώς και για τον εντοπισμό αγνοουμένων. Υπογραμμίζει ότι περισσότερα από 100 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε σεισμόπληκτες επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας σε διάστημα 24 ωρών.

Floods caused by rainfall kill at least 14 and leaves hundreds homeless in earthquake-hit region of Turkey.

The flash floods turned streets in Adiyaman and Sanliurfa provinces into rivers, swept away cars, inundated homes and drenched campsites sheltering earthquake survivors. pic.twitter.com/RLwtT6jtzM

