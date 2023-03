Φινλανδία ΝΑΤΟ: «Πράσινο φως» από τον Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία για την επικύρωση της υποψηφιότητας της Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. «Είδαμε ότι η Φινλανδία έχει λάβει ειλικρινή και συγκεκριμένα βήματα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της» υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα γίνει ισχυρότερο με την ένταξη της Φινλανδίας και έτσι θα παίξει ενεργό ρόλο στη διατήρηση της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας».

Σε ό,τι αφορά στην υποψηφιότητα της Σουηδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Άγκυρα «θα συνεχίσει τις συνομιλίες με τη Στοκχόλμη, στη βάση των αρχών του ΝΑΤΟ και την προσέγγισή του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας», επεσήμανε ο Ερντογάν. «Η υποψηφιότητα της Σουηδίας θα εξαρτηθεί άμεσα από τα μέτρα τους». Συνεχίζοντας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι παρέδωσε στη Σουηδία λίστα 120 «τρομοκρατών» και απαίτησε τον επαναπατρισμό τους, κάτι που δεν έκανε η χώρα.

JUST IN: Turkey to greenlight Finland's NATO membership bid. "We have decided to initiate the ratification process in our parliament", Turkish President Erdogan said after meeting his Finnish counterpart Niinisto in Ankara. Ratification expected soon, before TR elections in May. pic.twitter.com/kEFbu2VE66

