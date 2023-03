Ναόμι Κάμπελ instagram: Το μοντέλο κατηγορείται για «αποτυχημένο photoshop»

Η Ναόμι Κάμπελ κατηγορήθηκε για αποτυχημένο photoshop, αφού οι followers της παρατήρησαν εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των φωτογραφιών της στο κόκκινο χαλί στο πάρτι του Vanity Fair για τα Όσκαρ, σε σχέση με την εικόνα που δημοσίευσε στο Instagram. Το 52χρονο σούπερ μόντελ εντυπωσίασε με ένα περίτεχνο ελληνικό φόρεμα στο πάρτι και ανέβασε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – αλλά οι θαυμαστές της γρήγορα παρατήρησαν διαφορές μεταξύ των αρχικών φωτογραφιών και της ανάρτησής της. Οι followers της στην ανάρτησή της την κατηγόρησαν ότι «συρρίκνωσε το κεφάλι και τη μύτη της» και έκανε «ρετούς στο σαγόνι της», καθώς και ότι φωτίζει εντυπωσιακά την εικόνα.

Ένας χρήστης έγραψε: «Το ρετουσάρισμα στο σαγόνι της φαίνεται τόσο περίεργο που το αμοντάριστο είναι πολύ καλύτερο», ενώ ένας δεύτερος έγραψε: «Είναι τέλεια, αυτό είναι τόσο περιττό. Έχει ήδη μια πανέμορφη μύτη όπως ακριβώς είναι». Ένας άλλος σχολίασε: «Παρακαλώ διαγράψτε την πρώτη φωτογραφία, δείχνετε καταπληκτική χωρίς photoshop! Δεν χρειάζεται να επεξεργάζεσαι τις φωτογραφίες σου!» ενώ άλλος ακόλουθος του μοντέλου σχολίασε: «Η 1η φωτογραφία είναι η χειρότερη φωτογραφία με photoshop που έχω δει ποτέ».

Naomi Campbell called out for ‘worst Photoshop ever’ in Oscars post https://t.co/lmIxtpzCOq pic.twitter.com/3mj2nnwMVD

— Page Six (@PageSix) March 16, 2023