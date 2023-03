Σοκαριστικό τροχαίο – Βρετανία: Αυτοκίνητο «πέταξε» στον αέρα και αναποδογύρισε πέντε φορές

Ένα σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει ένα τροχαίο στην Αγγλία και συγκεκριμένα τη στιγμή που οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτοξευθεί στον αέρα και να αναποδογυρίσει πέντε φορές. Όπως αναφέρει η dailymail, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην οδό West Road στο Κάρλετον, στο βόρειο Γιορκσάιρ, μετά από κλήση στην αστυνομία λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Εκεί, ο 20χρονος Τζάκσον Ντέιβις είχε χάσει τον έλεγχο του Fiat 500, με αποτέλεσμα το όχημα να εκτοξευθεί και να αναποδογυρίσει. Εντούτοις, τόσο ο ίδιος, όσο και ο συνοδηγός του, τραυματίστηκαν ελαφρά και γλίτωσαν τα χειρότερα. Ο οδηγός πέρασε από δίκη και παραδέχτηκε ότι οδηγούσε χωρίς τη δέουσα προσοχή, όμως αμφισβήτησε ότι είχε αναπτύξει ταχύτητα, ενώ αποδέχτηκε ότι είχε χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

Shocking moment Fiat 500 flips over five times and flies into the air after driver loses control.#viral #viralvideo #northYorkshire @ViralPosts5 @DashCamOwnersAu pic.twitter.com/2TOelTufkm

— Rajendra K R 🐬 (@RajendraKRudra) March 15, 2023