Σάκκαρη – Πλίσκοβα Ίντιαν Γουέλς 2023: Στα προημιτελικά πέρασε η Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μεγάλη “μάχη” κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα, επικράτησε με 2-1 σετ μετά από 2,5 ώρες αγώνα και πέρασε στα προημιτελικά του Indian Wells για 2η σερί χρονιά. Εκεί θα βρει απέναντί της τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Πέτρα Κβίτοβα και στην Τζέσικα Πεγκούλα. Με τρομερή αντεπίθεση στο τρίτο σετ κι ενώ ξεκίνησε με το 0-2 στην πλάτη της, η Σάκκαρη πήρε πέντε συνεχόμενα game και με 6-3 πήρε μία τεράστια νίκη, που την έστειλε στις 8 καλύτερες τενίστριες του τουρνουά 1000 της WTA και της έδωσε τη δυνατότητα να παραμείνει μέσα στο στόχο της, που δεν είναι άλλος από το να φτάσει όπως και πέρυσι στον τελικό κι αυτή την φορά να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό της Καλιφόρνια.

Το πρώτο σετ ξεκίνησε ιδανικά για την Σάκκαρη. Κάνοντας δύο break στο σερβίς της Πλίσκοβα προηγήθηκε με 3-0, ωστόσο, η Τσέχα πήρε πίσω το ένα από αυτά και μείωσε σε 3-2. Από κει και πέρα καμία από τις δύο τενίστριες δεν έχασε το σερβίς της, με την 27χρονη πρωταθλήτρια να κλείνει το σετ με 6-4 και να μπαίνει σε «θέση οδηγού» στον αγώνα. Η 30χρονη Πλίσκοβα μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σετ κι αφού «έσπασε» νωρίς το σερβίς της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 3-1. Το νο7 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως, δεν το έβαλε κάτω, «απάντησε» άμεσα με break, μείωσε σε 3-2 κι αφού κράτησε το δικό της σερβίς ισοφάρισε (3-3) και το ματς έγινε ξανά ντέρμπι.

Μία ανάσα από το να «σπάσει» για δεύτερη φορά το σερβίς της αντιπάλου της έφτασε η Σάκκαρη στο 9ο game, όταν προηγήθηκε με 40-0, αλλά η Πλίσκοβα κατάφερε να «επιστρέψει» και να κρατήσει την πρωτοπορία στο σετ με 5-4! Η 27χρονη ισοφάρισε σε 5-5, αλλά η Τσέχα με δύο συνεχόμενα game έφτασε στην ισοφάριση (7-5) και όλα κρίθηκαν στο 3ο σετ. Εκεί, όπου η Πλίσκοβα ξεκίνησε ιδανικά, κάνοντας break στο σερβίς της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 2-0, αλλά η Ελληνίδα απάντησε με 5 κερδισμένα game (5-2) βάζοντας γερά τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη. Και παρότι η Πλίσκοβα έκανε break και μείωσε σε 5-3, η Μαρία Σάκκαρη απάντησε με δικό της break (το τρίτο στο σετ) και πήρε το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς.

Sakkari survives, 2h45, into the QFs in Indian Wells. No look handshake from Pliskova, who thinks Maria cheated later in the 3rd. Kaja says Sakkari touched a ball at the net, umpire didn’t see, Maria denies it pic.twitter.com/yVcTwgwFiG

— José Morgado (@josemorgado) March 14, 2023