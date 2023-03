Μουντιάλ 2030: Διαψεύδει το υφυπουργείο Αθλητισμού ότι η Ελλάδα κατέθεσε υποψηφιότητα μαζί με Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο

Λίγα λεπτά μετά την επισημοποίηση της υποψηφιότητας του Μαρόκου (στο πλευρό της Ισπανίας και της Πορτογαλίας) για τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2030, προέκυψε έντονη φημολογία, που εμφάνιζε την Ελλάδα μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο να έχουν καταθέσει επίσης τη δική τους πρόταση στη Διεθνή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ωστόσο την συγκεκριμένη εξέλιξη διέψευσαν κατηγορηματικά κύκλοι του Υφυπουργείου Αθλητισμού καθώς όπως τόνισαν με νόημα: «… δεν υπάρχει επίσημη (ή ανεπίσημη, ή οποιαδήποτε άλλης μορφής) κατάθεση στη FIFA συνυποψηφιότητας της χώρας μας -μαζί με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο- για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030. Εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο όσα δήλωσε στις 8 Φεβρουαρίου ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης».

Η σχετική φημολογία είχε αρχίσει να αναπτύσσεται για πρώτη φορά τον περασμένο Οκτώβριο, με την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση να έρχεται στις αρχές Φεβρουαρίου δια στόματος του Υφυπουργού Αθλητισμού. Κι αυτό είχε συμβεί γιατί ο Λευτέρης Αυγενάκης είχε σπεύσει να διαψεύσει δημοσίευμα του Politico που έκανε λόγο για «εξαγορά» της Ελλάδας από την Σαουδική Αραβία, τονίζοντας όμως ότι υπάρχουν επαφές για την ανάληψη της διοργάνωσης. «Το δημοσίευμα του Politico, περί “εξαγοράς” της Ελλάδας από τη Σαουδική Αραβία για το Μουντιάλ 2030, είναι γεμάτο ανακρίβειες. Μεταξύ των δύο χωρών & της Αιγύπτου διεξάγονται μεν επαφές, αλλά ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο διερεύνησης δυνατοτήτων για κατάθεση υποψηφιότητας» ανέφερε τότε στην ανάρτησή του ο Υφυπουργός Αθλητισμού.

Το πότε (και αν) θα πάρει επίσημη μορφή η συγκεκριμένη υποψηφιότητα θα το μάθουμε σύντομα (ούτως ή άλλως η επιλογή θα γίνει το 2024), αλλά μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο επίσημες υποψηφιότητες που και πάλι έχουν να κάνουν με συνδιοργάνωση. Η πρώτη αφορά τις Ισπανία, Πορτογαλία και το Μαρόκο (που πήρε τη θέση της Ουκρανίας η οποία αρχικά ήταν μαζί με τις δύο χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου) και η δεύτερη την κοινή υποψηφιότητα Αργεντινής, Ουρουγουάης, Παραγουάης, Χιλής.

Confirmation Morocco is linking up with Spain and Portugal to bid for the 2030 World Cup. Indicates Ukraine no longer part of it.

Another bid floated from Saudi Arabia with Egypt and Greece.

South America joint bid from Uruguay-Argentina-Chile-Paraguay

