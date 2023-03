Silicon Valley Bank πτώχευση: Ο ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος νέος CEO της τράπεζας

Ο ελληνικής καταγωγής Τιμ Μαγιόπουλος ορίστηκε ως νέος διευθύνων σύμβουλος (CEO) της Silicon Valley Bank το πρωί της Δευτέρας, μετά την απόλυση των υφιστάμενων διευθυντών, συμπεριλαμβανομένου του αφεντικού, Γκρεγκ Μπέκερ, εξαιτίας της κατάρρευσης της τράπεζας. Ο Τιμ Μαγιόπουλος έστειλε email στους πελάτες της τράπεζας σε μια προσπάθεια να τους καθησυχάσει μετά την κατάρρευσή της. «Η Silicon Valley Bank, N.A. είναι ανοιχτή και διεξάγει τις δραστηριότητές της ως συνήθως», έγραψε ο Μαγιόπουλος στο email που εστάλη στους πελάτες τη Δευτέρα το απόγευμα.

«Είμαστε εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε. Αναγνωρίζω ότι οι τελευταίες ημέρες ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τους πελάτες μας και τους υπαλλήλους μας και είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της εκπληκτικής κοινότητας που υπηρετούμε», υπογράμμισε ο νέος CEO, τονίζοντας πως: «Από σήμερα αναλαμβάνω καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει το ρόλο με «ταπεινότητα, εμπειρία και εκτίμηση για την οικονομία της καινοτομίας».

Ο Μαγιόπουλος θεωρείται από πολλούς μέσα στον κλάδο ως ένα αξιόπιστο στέλεχος καθώς έχει εμπειρία τόσο σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες που έχουν πληγεί από την κρίση όσο και στον τομέα της τεχνολογίας. Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1959 από τον Harry B. Mayopoulos και τη σύζυγό του Eleanor Ida Mayopoulos. Ο πατέρας του ήταν τεχνικός αεροναυπηγικής, συνδικαλιστής και μέλος της United Auto Workers. Η μητέρα του εργαζόταν με μερική απασχόληση σε πολυκατάστημα. Πήρε πτυχίο Αγγλικής φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 1980 και έκανε το διδακτορικό στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης το 1984.

Σύμφωνα με την Daily Mail, εντάχθηκε στη Fannie Mae στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και έφτασε να γίνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, επαναφέροντας την εταιρεία σε κερδοφορία και αποδίδοντας περισσότερα από 167 δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα στους φορολογούμενους. Ο Μαγιόπουλος αποχώρησε το 2018 και τον Ιανουάριο του 2019 εντάχθηκε στην τεχνολογική εταιρεία Blend, η οποία παρέχει λογισμικό βασισμένο σε cloud για να επιτρέπει σε τράπεζες, πιστωτικούς οργανισμούς, υποθηκοφύλακες και άλλες εταιρείες να επεξεργάζονται δισεκατομμύρια δολάρια ενυπόθηκων δανείων και καταναλωτικών τραπεζικών συναλλαγών ημερησίως.

Ο ίδιος ανέφερε στους πελάτες της Silicon Valley Bank στο ηλεκτρονικό του μήνυμα: «Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη σας και να υποστηρίξουμε εσάς και τις εταιρείες σας αυτή τη στιγμή». Ο ιστότοπος της τράπεζας έχει πλέον ανανεωθεί: «Η Silicon Valley Bridge Bank, N.A. είναι μια νεοσύστατη, πλήρους εξυπηρέτησης “τράπεζα-γέφυρα” που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC). Η τράπεζα είναι ανοιχτή για εργασίες και οι νέοι και υφιστάμενοι καταθέτες έχουν πλήρη πρόσβαση στα χρήματά τους».

