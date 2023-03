Σεισμός Κύθηρα: Ισχυρή δόνηση το απόγευμα της Τρίτης

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:36, νοτιοδυτικά των Κυθήρων και δυτικά της Κρήτης. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος ήταν 15,2 χλμ. Το επίκεντρο εντοπίζεται 98 χλμ νοτιοδυτικά των Κυθήρων. Στην ευρύτερη περιοχή του σεισμού καταγράφηκε μία δόνηση 2,8 βαθμών, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειότερα από το επίκεντρο, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 5,6 Ρίχτερ.

Για το επίκεντρο του σεισμού, ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, επισήμανε ότι βρίσκεται πάνω στο ελληνικό τόξο και τόνισε ότι είναι δόνηση χωρίς ενδιαφέρον σε σημείο με γνωστό ρήγμα. Σε κάθε περίπτωση, δεν σχετίζεται με τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματιες ή για ζημιές. Παρά το μέγεθος του σεισμού, η δόνηση δεν ταρακούνησε ιδιαίτερα τα |Κύθηρα γιατί σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα Χανιά, αλλά δεν καταγράφονται ζημιές.

— EMSC (@LastQuake) March 14, 2023