Ντικ Φόσμπερι άλμα εις ύψος: Πέθανε ο θρυλικός αθλητής

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Αμερικανός αθλητής του άλματος εις ύψος Ντικ Φόσμπερι, ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που διεξάγεται το άθλημα. Ως το 1968, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά τη μέθοδό του, οι αθλητές πηδούσαν πάνω από τον πήχη σηκώνοντας ψηλά το ένα πόδι τους και μετά το άλλο. Ο Φόσμπερι καθιέρωσε το άλμα με περιστροφή του κορμού και με την πλάτη πάνω από τον πήχη (Fosbury Flop). Με τον τρόπο αυτό πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μεξικό το 1968. Ήταν ένας δραματικός τελικός, που κράτησε πάνω από τέσσερις ώρες.

R.I.P. 1968 Olympic gold medalist and high jump legend/pioneer Dick Fosbury, who passed away on Sunday. Condolences to his family and friends. Godspeed, Fos, from an eternally grateful sport. pic.twitter.com/BzV9XsGHff

