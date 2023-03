Survivor υποψήφιος προς αποχώρηση: «Έκρηξη» στο Συμβούλιο μετά την απόφαση των παικτών

Αν και οι Κόκκινοι του Survivor All Star παραμένουν σε… διχόνοια, κατάφεραν να κερδίσουν την πρώτη ασυλία και κυρίως το έπαθλο φαγητού. Έτσι, στο πρώτο συμβούλιο της εβδομάδας στο Survivor All Star, ήταν οι Μπλε που έπρεπε να βγάλουν τον πρώτο υποψήφιο. Και ενώ οι παίκτες της ομάδας των Μαχητών ψήφισαν, η κάλπη έδειξε ότι ο πρώτος υποψήφιος για αυτή τη νέα εβδομάδα θα ήταν ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Ο παίκτης των Μαχητών ήταν ξανά υποψήφιος αποχώρησης από το Survivor All Star την περασμένη εβδομάδα και αυτό τον είχε ρίξει ψυχολογικά, όπως είχε πει πολλές φορές. Και όταν ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ήρθε και η «έκρηξη» του Ασημακόπουλου. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί τον λόγο της υποψηφιότητας και έριξε τη… βόμβα!

«Πήρα τώρα μια απόφαση! Θέλω να αποχωρήσω, πραγματικά! Θέλω να πάω πίσω στην Ελλάδα γιατί δεν μπορώ να είμαι εδώ πέρα σε αυτή την παράσταση! Παιδιά, φεύγω! Δεν κάθομαι με τίποτα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω να κάτσω», είπε ο παίκτης της Μπλε ομάδας. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Ασημακόπουλος προσπάθησε να αποχωρήσει εν εξάλλω από το συμβούλιο του νησιού με τον Γιώργο Λιανό να προσπαθεί να τον ηρεμήσει. «Γιώργο, ηρέμησε σε παρακαλώ! Ηρέμησε σε παρακαλώ! Τέτοιες αποφάσεις χρειάζονται χρόνο», έλεγε ο παρουσιαστής.

«Είμαι καλύτερα, απλά είμαι λίγο πιεσμένος. Δεν υπάρχει καθόλου στήριξη από την ομάδα και νιώθω τελείως μονάδα» είπε, λίγα λεπτά αργότερα, ο Γιώργος Ασημακόπουλος επιστρέφοντας στο συμβούλιο του νησιού. «Αρκετοί συμπαίκτες μου τώρα μου είπαν να το ξανασκεφτώ και εννοείται ότι και γω δεν θέλω να τους κάνω την χάρη. Θέλω να περιμένω ποια θα είναι η απόφαση του κοινού και, αν το κοινό θέλει να με βγάλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά», είπε ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που παραμένει μέχρι… νεοτέρας στον Άγιο Δομίνικο.