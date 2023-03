Απαγορεύεται πλέον η είσοδος στα καταστήματα με μάσκα για τον COVID-19!

Οι μάσκες, που κάποτε ήταν υποχρεωτικό μέτρο προστασίας για τον Covid-19, φοριούνται τώρα από εγκληματίες για να κρύψουν την ταυτότητά τους, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης δίνοντας πλέον εντολή στα καταστήματα να ζητούν από τους πελάτες να τις… βγάζουν πριν μπουν σε αυτά. Η σύσταση είναι μια στροφή 180 μοιρών από τους κανόνες χρήσης μάσκας κατά την έναρξη της πανδημίας. Κατά τις περιόδους αιχμής της μόλυνσης, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επέβαλλαν τη χρήση μάσκας σε δημόσιους χώρους, ενώ πολλές επιχειρήσεις απαιτούσαν από τους πελάτες να τις φορούν στις εγκαταστάσεις. Τώρα, όμως όλο και πιο πολλές επιχειρήσεις απαγορεύουν στους πελάτες την είσοδο στις εγκαταστάσεις με μάσκες, λέγοντας ότι η αλλαγή πολιτικής είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό των κλεφτών.

Μετά από πολλά περιστατικά, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης προτρέπει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να αναγκάζουν τους πελάτες να αφαιρούν τις μάσκες πριν τους αφήσουν να μπουν μέσα. «Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά όπου άνθρωποι έρχονται στις επιχειρήσεις μας, μερικές φορές με μάσκες και γάντια λατέξ. Τους επιτρέπεται να μπουν στο κατάστημα και μετά έχουμε μια ληστεία ή κάτι παρόμοιο», δήλωσε πρόσφατα ο επικεφαλής του τμήματος του NYPD, Τζέφρι Μάντρεϊ, σε μια ομιλία του στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

2021- You have to wear a mask!!! Now….

New York police say shoppers should take off face masks before entering stores https://t.co/6hIPE8RApO via @cbsmoneywatch

— Dr. PureBlood (@Fincey47) March 4, 2023