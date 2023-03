Σάκκαρη – Καλίνινα Indian Wells: Με ανατροπή στους «16» η Ελληνίδα τενίστρια

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 6-2, 6-4) της Ανελίνα Καλίνινα και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο, δηλαδή στους «16» του Indian Wells. Η Ελληνίδα τενίστρια θα και αναμετρηθεί την Τρίτη (14/3) με την Καρολίνα Πλίσκοβα για μια θέση στα προημιτελικά του BNP Paribas Open. Μετά τον αγώνα στο Indian Wells, η Μαρί Σάκκαρη είπε στη συνέντευξη τύπου: «Δεν με νοιάζει να κερδίζω χωρίς να είναι καλή η απόδοσή μου. Αυτό που με απασχολεί είναι γιατί κάνω τόσα αβίαστα λάθη. Δεν είναι, όμως, κάτι που μπορώ να αλλάξω σε μια μέρα, δεν θα με κάνει να χάσω τον ύπνο μου.

Πολλές φορές έχω καταφέρει να επιστρέψω στον καλό μου εαυτό. Έχω ακούσει τόσες ιστορίες με παίκτες που δεν έπαιζαν καλά στο ξεκίνημα ενός τουρνουά και βελτιώνονταν σταδιακά. Πάντα θυμάμαι που μου έλεγε ο πρώην προπονητής μου, ο Τόμας (Γιόχανσον), ότι όταν κέρδισε το Australian Open έπαιξε χάλια στα πρώτα ματς. Το έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν πειράζει, δίνω στον εαυτό μου την ευκαιρία να παίξει καλύτερα την επόμενη μέρα».

WHAT IT MEANS 😤@mariasakkari earns the win over Kalinina in a three set contest!#TennisParadise pic.twitter.com/hpVGx0h8Dq

— wta (@WTA) March 12, 2023