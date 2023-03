Χρυσά Βατόμουρα 2023: Tομ Χανκς και «Blonde» οι μεγάλοι νικητές

Τα Χρυσά Βατόμουρα, γνωστά και ως Razzies, είναι μια ετήσια εκδήλωση που αναγνωρίζει τα χειρότερα επιτεύγματα στον κινηματογράφο. Σε αντίθεση με άλλες τελετές απονομής βραβείων κύρους, όπως τα Όσκαρ ή οι Χρυσές Σφαίρες, τα Razzies τιμούν τις χειρότερες ερμηνείες, σενάρια, σκηνοθεσία και παραγωγή στην κινηματογραφική βιομηχανία. Στη φετινή απονομή, οι μεγάλοι… νικητές ήταν ο Τομ Χανκς και η ταινία «Blonde» του Netflix. Το «Morbius» επίσης τα πήγε άσχημα, όπως είχε φανεί άλλωστε κι από τις αρχικές κριτικές του κοινού.

Χειρότερη Ταινία: Blonde

Χειρότερος Ηθοποιός: Τζάρεντ Λέτο στο Morbius

Χειρότερη Ηθοποιός: Τα Razzie για την γκάφα με την υποψηφιότητα της 12χρονης

Χειρότερο ριμέικ, αντιγραφή ή σίκουελ: Pinocchio της Disney

Χειρότερη Ηθοποιός Β΄ Ρόλος: Άντρια Αρχόνα στο Morbius

Χειρότερος Ηθοποιός Β’ Ρόλος: Τομ Χανκς στο Elvis

Χειρότερο Ζευγάρι: Τομ Χανκς και το λάτεξ πρόσωπό του (και η γελοία προφορά) στο Elvis

Χειρότερος Σκηνοθέτης: Κόλσον Μπέικερ (γνωστός και ως Machine Gun Kelly) και o Mod Sun για το Good Mourning

Χειρότερο Σενάριο: Blonde, Άντριου Ντόμινκ, διασκευή από τη νουβέλα της Τζόις Κάρολ Όουτς

Βραβείο Razzie Redeemer: Κόλιν Φάρελ, Τα Πνεύματα του Ινισέριν (είχε προταθεί για το βραβείο χειρότερου ηθοποιού το 2005 για τον «Μέγα Αλέξανδρο»).

Πριν μερικούς μήνες, τα συγκεκριμένα βραβεία έλαβαν αρνητικές αντιδράσεις, όταν πρότειναν για χειρότερη ηθοποιό ένα 12χρονο κορίτσι, τη Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ. Με ανακοίνωσή του ο δημιουργός των «βραβείων», Τζον Γουίλσον, ζήτησε συγγνώμη και επιβεβαίωσε ότι το όνομα της Άρμστρονγκ αφαιρέθηκε από τη λίστα των υποψηφιοτήτων. Μάλιστα τόνισε ότι οι ηθοποιοί κάτω της ηλικίας των 18, δεν θα μπορούν να είναι πλέον υποψήφιοι για τα «βραβεία».

Razzie Awards: Jared Leto, Tom Hanks, ‘Blonde’ and the Razzies Themselves Earn Top Dishonors https://t.co/HMmGaLuTXt

— Variety (@Variety) March 11, 2023