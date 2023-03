Ρώσοι στρατιώτες Ουκρανία: «Μας στέλνουν για σφαγή»

Μια ομάδα Ρώσων στρατιωτών, που εστάλησαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν για τα «νέα» εδάφη του Κρεμλίνου, αρνούνται να εκτελέσουν τις διαταγές των ανωτέρων τους σε παράλογες αποστολές αυτοκτονίας, όπως καταγγέλλουν. Σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral ένας εξ’ αυτών στέκεται μπροστά από μια ομάδα στρατιωτών και απευθυνόμενος στην κάμερα λέει ότι αρνούνται να πολεμήσουν λόγω των μεγάλων απωλειών που έχει υποστεί η διμοιρία τους, διακινδυνεύοντας έτσι να σταλούν σε κάποιο από τα «στρατόπεδα τιμωρίας» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος στρατιώτης είπε ότι είχε κληθεί να παρουσιαστεί στην ταξιαρχία εδαφικής άμυνας στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, και είχε σταθμεύσει στην πόλη Σεμπεκίνο μέχρι τις 2 Μαρτίου. Η διμοιρία του στάλθηκε στη συνέχεια στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, χωρίς κανείς να τους ενημερώσει ότι επρόκειτο να ενταχθούν σε μια ταξιαρχία της πολιτοφυλακής της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ.

Όπως είπε, ο ίδιος κι οι άλλοι Ρώσοι στρατιώτες της διμοιρίας του μεταφέρθηκαν «χωρίς εντολές, εξηγήσεις» και τους διέταξαν να εισβάλλουν σε χωριά «χωρίς να κάνουν αναγνώριση, χωρίς επικοινωνίες» ή ακόμη και χάρτες. Ο Ρώσος στρατιώτης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ανώτερος υπολοχαγός, είπε ότι αυτός και οι σύντροφοί του «δεν αρνούνται να ολοκληρώσουν τους στόχους, αλλά μόνο ως μέρος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων» — αντί να υπηρετήσουν υπό την πολιτοφυλακή του Ντονέτσκ. Και πρόσθεσε: «Το προσωπικό πεθαίνει, αυτό είναι το μόνο που έχει απομείνει από τη διμοιρία μου, από όλη την παρέα. Είναι απόλυτη βλακεία».

Από τη μέρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία έχουν δει το φως αρκετά βίντεο, στα οποία Ρώσοι στρατιώτες διαμαρτύρονται για την ανελλιπή τους εκπαίδευση, τον ανεπαρκή εξοπλισμό τους και ενίοτε για τις «παράλογες» εντολές που λαμβάνουν. Περισσότερα βίντεο κυκλοφόρησαν μετά την μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν κλήθηκαν στα όπλα ακόμη και… νεκροί. Τον περασμένο μήνα Ρώσοι στρατιώτες του συντάγματος 1439 από την περιοχή του Ιρκούτσκ απηύθυναν βιντεοσκοπημένη έκκληση βίντεο προς τον Πούτιν, λέγοντας ότι τους έστελναν για σφαγή, αφού τέθηκαν υπό τη διοίκηση των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών στο Ντονέτσκ. Νωρίτερα αυτό το μήνα, κληρωτοί από την περιοχή του Όρενμπουργκ της Ρωσίας παραπονέθηκαν επίσης για την πολιτοφυλακή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, που τους έστειλε στην πρώτη γραμμή ως «τροφή για κανόνια».

Σε ένα βίντεο που απευθυνόταν στον Πούτιν ένας εξ’αυτών είπε ότι οι συνάδελφοί του δεν έχουν εκπαιδευτεί για να συμμετέχουν σε επιθέσεις και έχουν πενιχρή υποστήριξη από ομάδες αναγνώρισης, διαβιβαστές και πυροβολικό. «Η κατάστασή μας είναι απελπιστική», είπε. «Μας θεωρούν αναλώσιμους».

As if we are now getting used to almost daily videos from Russian mobilised soldiers, this one is different. The commander of this platoon is not appealing to Putin, but directly stating he is refusing to obey orders. These men were transferred to "DPR" for "meat assaults" and… https://t.co/KwxixW3cLe pic.twitter.com/vPWEYUDRZ7

— Dmitri (@wartranslated) March 7, 2023