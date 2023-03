Ισραήλ πυροβολισμοί: «Ο τρομοκράτης εξοντώθηκε»

Με τη φράση «ο τρομοκράτης εξοντώθηκε» ανακοινώθηκε ο θάνατος του ένοπλου άνδρα που σκόρπισε τον πανικό στο κέντρο του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, το βράδυ της Πέμπτης (9/3).

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά και ο δράστης της επίθεσης «εξοντώθηκε», όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

«Συγχαίρω τον αστυνομικό, ο οποίος σε μια γενναία πράξη εξόντωσε τον τρομοκράτη και έσωσε πολλές ζωές» δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από το γραφείο του.

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.

Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) March 9, 2023