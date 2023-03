Αστυνομικοί σκότωσαν 25χρονο – ΗΠΑ: Σοκαριστικό βίντεο από τη Γιούτα

Το βίντεο από τον έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στη Γιούτα των ΗΠΑ στον 25χρονο Τσέις Άλαν, ο οποίος κατέληξε με μια «βροχή» πυροβολισμών έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία. Στο βίντεο από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε την 1η Μαρτίου φαίνονται οι αστυνομικοί να σταματάνε την BMW που οδηγούσε ο 25χρονος σε προάστιο του Σολτ Λέικ Σίτι ζητώντας του να τους δώσει άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα οδήγησης. Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο 25χρονος να μην συνεργάζεται με τους αστυνομικούς και να εκστομίζει αντικυβερνητικές θέσεις. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι ένστολοι είδαν τον Άλαν να προσπαθεί να πιάσει κάτι που έμοιαζε με θήκη όπλου ή όπλο. «Όπλο, όπλο, όπλο» ακούγονται να φωνάζουν πριν να ρίξουν «βροχή» τις σφαίρες στον 25χρονο.

Παρουσιάζοντας το βίντεο ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας αναγνώρισε, πάντως, ότι η εικόνα από τις κάμερες στις στολές των αστυνομικών δεν είναι καθαρή καθώς το πλάνο που θα έπρεπε να δείχνει τη θήκη του όπλου μπλοκάρεται από την πόρτα του αυτοκινήτου και από έναν αστυνομικό που έχει σκύψει μέσα στο όχημα. Στη συνέχεια, ωστόσο, του βίντεο και στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τη Σήμανση μετά τους πυροβολισμούς φαίνεται ένα περίστροφο στο πάτωμα του αυτοκινήτου. Στις ίδιες εικόνες φαίνεται μια θήκη όπλου στον γοφό του 25χρονου. Η οικογένεια του 25χρονου, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκε μετά τους πυροβολισμούς, κατηγορεί την αστυνομία για «βάναυσο φόνο» υποστηρίζοντας ότι νεαρός «πιθανότατα τρομοκρατήθηκε» από την παρουσία των αστυνομικών.

