Λεμπρόν Τζέιμς αναβολικά: Τι καταγγέλλει πρώην αθλητής του UFC για τον «βασιλιά» των Λέικερς

Σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά λόγω του τραυματισμού του που τον αναγκάζει να απουσιάσει από κρίσιμα παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βλέπει έναν πρώην αθλητή του UFC και συγκεκριμένα τον Σέιλ Σόνεν να τον κατηγορεί για χρήση αναβολικών. Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης των Λέικερς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή τραυμάτισε το δεξί του πόδι στον αγώνα των Λέικερς με τους Ντάλας Μάβερικς. Ο Λεμπρόν Τζέιμς έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, μετά από επαφή με τον Ντουάϊτ Πάουελ. Στην συνέχεια, εξήγησε στο μικρόφωνο του «ESPN» ότι πάτησε το πόδι του και φεύγοντας από τα αποδυτήρια, εμφανίστηκε να χωλαίνει.

Ο Σόνεν ήταν αθλητής του Ultimate Fighting Championship αλλά η καριέρα του έλαβε τέλος όταν βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ. Τα αποτελέσματα του τεστ είχαν δείξει ότι είχε κάνει χρήση ερυθροποιητίνης και ορμονών ενδυνάμωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει τώρα ότι χρήση ερυθροποιητίνης κάνει και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο ίδιος είπε: «Ξέρω ακριβώς τι κάνει. Η ερυθροποιητίνη μετράει. Αυτός είναι ο λόγος που την παίρνει ο ΛεΜπρόν. Μετράει. Αυξάνει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και σου δίνει αντοχή να παίζεις όλη μέρα. Είναι ο βασιλιάς των αναβολικών. Είναι ο βασιλιάς των πάντων. Γι’ αυτό παίρνουν και οι ποδηλάτες. Έχουμε τον ίδιο τύπο που μας τα προμηθεύει».

