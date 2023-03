Ισραήλ πυροβολισμοί: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε δρόμο του Τελ Αβίβ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν απόψε από πυρά στο Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ. Στα πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά κανάλια διακρίνονται πλήθος αστυνομικοί και τραυματιοφορείς στο σημείο, στην οδό Ντίζενγκοφ, στην καρδιά της πόλης. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος πυροβόλησε εναντίον ενός πεζού προτού να «εξουδετερωθεί» και ότι υπάρχουν υπόνοιες ότι επρόκειτο για «τρομοκρατική επίθεση». Ατομο που βρισκόταν στο σημείο, κατέγραψε δύο ανθρώπους να κείτονται στην άσφαλτο όντας τραυματισμένοι.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες

My city Tel Aviv under attack tonight as a terrorist opened fire at innocent civilians in a bar. 3 injured, 2 critically. The terrorist has been stopped, thankfully.

Praying for the victims! pic.twitter.com/aBI7Ef3Z75

— Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) March 9, 2023