Ημέρα της Γυναίκας 2023: Το μήνυμα του Ζελένσκι

Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας έστειλε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι χαιρέτισε τον ρόλο των γυναικών στον αγώνα της χώρας του κατά της ρωσικής εισβολής, με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας για τα δικαιώματα των γυναικών.

«Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πω σήμερα ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες που εργάζονται, διδάσκουν, σπουδάζουν, σώζουν, φροντίζουν και μάχονται για την Ουκρανία», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την προεδρία της Ουκρανίας. Ζήτησε επίσης «να θυμόμαστε, να σκεφτόμαστε και να ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες που θυσίασαν την ζωή τους για την χώρα μας». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε στους συμπατριώτες του για μία ακόμη φορά την νίκη, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την ρωσική εισβολή.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy has congratulated women on 8 March, International Women's Day, stressing that the different opinions about this holiday in Ukraine "are our strength and freedom".

Source: Zelensky in a video address pic.twitter.com/hPhemmLpt6

— Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) March 8, 2023