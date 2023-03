Γαλλια – διαδηλώσεις για το συνταξιοδοτικό: 1,28 εκατ. πολίτες στους δρόμους

Σχεδόν 1,28 εκατ. άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους χθες για να διαδηλώσουν στη Γαλλία κατά της μεταρρύθμισης Μακρόν για το συνταξιοδοτικό. Η χθεσινή διαδήλωση, η έκτη κατά της μεταρρύθμισης φέτος, ήταν αυτή με την μεγαλύτερη συμμετοχή. Η πανεθνική απεργία στη Γαλλία ενάντια στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που προτείνει η κυβέρνηση Μακρόν για μία ακόμα φορά, συνεχιστεί και σήμερα καθώς τα συνδικάτα προσπαθούν να αναγκάσουν την κυβέρνηση να υποχωρήσει από την βαθιά αντιλαϊκή πολιτική.

Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους και την κυβέρνηση, καθώς ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιό του για αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, στα 64 δηαλδή, πριν από τον Απρίλιο.

VIDEO: Clashes in Paris on the fringes of the protests against pension reform.

Strikes disrupted transport and schools on Tuesday during mass protests against President Emmanuel Macron's plans to push the retirement age to 64 pic.twitter.com/MzSRnx9pxW

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2023