Τσιτσιπάς – Σάκκαρη Indian Wells: Το δίδυμο αγωνίστηκε στο Eisenhower Cup

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του Indian Wells, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη αγωνίστηκαν μαζί στο Eisenhower Cup. Οι Έλληνες τενίστες νίκησαν με 12-10 τους Κάμερον Νόρι/Πάουλα Μπαντόσα και πέρασαν στα ημιτελικά του Tie Break Tens, εκεί όμως ηττήθηκαν από Χούμπερτ Χούρκατς/Ίγκα Σβιόντεκ με 10-7. Νικητές του event οι Φριτζ/Σαμπαλένκα, που λύγισαν με 10-8 τους Χούρκατς/Σβιόντεκ.

«Είναι πάντα υπέροχο να παίζεις με τον Στεφ, κάνει τη ζωή μου πιο εύκολη», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη. «Είναι εκπληκτικός παίκτης και πολύ καλός φίλος μου, υπέροχος άνθρωπος. Είναι δύσκολο να το απολαύσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ και χαμογελάμε, αλλά πονάμε και ανησυχούμε. Δεν είναι εύκολο», πρόσθεσε.

DREAM TEAM! 🇬🇷@steftsitsipas & @mariasakkari are moving into the semi-finals#DoublesInTheDesert pic.twitter.com/GALNsQIYLD

