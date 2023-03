Ατύχημα στο Μετρό: Η στιγμή που πάνελ οροφής καταρρέει δίπλα σε επιβάτη

Άγιο είχε ένα επιβάτης του μετρό στην περιοχή της Βοστόνης, όταν ένα μεγάλο πάνελ οροφής έπεσε εκατοστά μακριά του σε αποβάθρα. Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει τον επιβάτη να σταματάει απότομα, καθώς το πάνελ από την οροφή μπροστά από τον σταθμό Χάρβαρντ στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, πέφτει μπροστά στα μάτια του. Μια άλλη γωνία δείχνει τον επιβάτη να κοιτάζει σοκαρισμένος το ταβάνι καθώς προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη και πόσο τυχερός στάθηκε που δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Το βίντεο δείχνει το πάνελ να πέφτει λίγα μόλις εκατοστά μακριά από τον ξαφνιασμένο επιβάτη, ο οποίος σταματάει αμέσως και στη συνέχεια βαδίζει γρήγορα προς τη σκάλα. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που βρίσκονταν στον σταθμό είτε δεν είδαν τι είχε συμβεί είτε δεν άκουσαν τίποτα, καθώς φαίνονται να συνεχίζουν τις δουλειές τους, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης στο βαγόνι του μετρό που περιμένει.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά κατά την συνέντευξη Τύπου από τον προσωρινό γενικό διευθυντή του δικτύου σιδηροδρόμων (MBTA )Τζεφ Γκόνβιλ, τα πάνελ αλουμινίου ζυγίζουν περίπου 5 κιλά, αλλά αυτό είχε βραχεί με αποτέλεσμα να ζυγίζει έως και 25 κιλά. «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και ανακουφισμένος που δεν υπήρξαν τραυματισμοί ως αποτέλεσμα αυτού του ατυχήματος» είπε. Η MBTA αφαίρεσε περίπου άλλα 10 τέτοια πάνελ από τον σταθμό. «Τα αρχικά μας ευρήματα δείχνουν ότι με την πάροδο του χρόνου είχε συσσωρευτεί νερό στη μόνωση του πίνακα και είχε διαβρώσει τα μεταλλικά πριτσίνια που το συγκρατούσαν στη θέση του. Αφαιρούμε τα υπόλοιπα μη δομικά πάνελ για προληπτικούς λόγους και για να μπορέσουμε να ερευνήσουμε διεξοδικά την οροφή και την πηγή της διείσδυσης του νερού» έγραψε η MTBΑ σε ένα tweet.

.@MBTA releases video of the ceiling panel collapse at Harvard Square stop on Wednesday. The T believes the piece was corroded when it fell.

