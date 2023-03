Τσιτσιπάς – Σάκκαρη Indian Wells: Οι κληρώσεις των τενιστών στην Καλιφόρνια

Ξεκινά αύριο το πρώτο Masters 1000 της χρονιάς στην έρημο της Καλιφόρνιας, το φημισμένο Indian Wells, και τα ξημερώματα έγινε η κλήρωση των γυναικών και των ανδρών. Η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Νο 7 του ταμπλό του τουρνουά και θα παίξει απευθείας στον 1ο γύρο, με τη νικήτρια του αγώνα της Κέιτι Βόλινετς με τη Σέλμπι Ρότζερς. Στον 3ο γύρο η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια διασταυρώνεται με την Ανχελίνα Καλίνινα, στον 4ο γύρο με τις Καρολίνα Πλίσκοβα και Βερόνικα Κουντερμέτοβα, ενώ στα προημιτελικά με την Τζέσικα Πεγκούλα. Στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη διασταυρώνεται με την πρωταθλήτρια του Australian Open, Αρίνα Σαμπαλένκα.

Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Νο 2 του ταμπλό και θα κάνει την πρεμιέρα του στον 2ο γύρο, κόντρα σε κάποιον εκ των Γκαέλ Μομφίς και Τζόρνταν Τόμπσον. Εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά, ο Έλληνας σταρ έχει πιθανό αντίπαλο στον 3ο γύρο τον πάντα επικίνδυνο Μαξίμ Κρεσί. Στους «16», ο Στέφανος διασταυρώνεται με τους Φράνσις Τιαφό και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ενώ στα προημιτελικά με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. Στα ημιτελικά, ο Στέφανος έχει πιθανή διασταύρωση με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Το τουρνουά Indian Wells, αρχίζει αύριο στην έρημο της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στις 19 Μαρτίου, ενώ θα ακολουθήσει το Miami Open από τις 22 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου.

